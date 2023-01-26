Единоросс Александр Терепа сдал мандат депутата новосибирского заксобрания

Александр Терепа, возглавлявший комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам новосибирского законодательного собрания, сдал депутатский мандат. Его отставку приняла сессия областного парламента 26 января.

Заявление о сложении полномочий господина Терепы поступило в заксобрание 30 декабря 2022 года. «Прошу прекратить мои полномочия депутата законодательного собрания Новосибирской области по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять полномочия депутата законодательного собрания Новосибирской области, вследствие возросших профессиональных обязанностей»,– говорится в документе.

Александр Терепа возглавляет региональное отделение Социального фонда России (СФР). Он начала свою работу с 1 января 2023 года после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Господин Терепа был избран депутатом заксобрания от «Единой России».

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Валерий Лавский