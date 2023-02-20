«Патентная коробка» увеличится в размерах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный стимулировать компании эффективнее распоряжаться исключительными правами на результаты своей интеллектуальной деятельности (РИД). Пониженную вплоть до 3% ставку налога на прибыль предлагается распространить не только на внутренние лицензионные платежи за использование патентов, но и на те, что поступают из-за границы. Получателями льготы смогут стать только российские компании — власти полагают, что это будет мотивировать зарубежные компании, заинтересованные в низких налогах, регистрировать свой бизнес в РФ и передавать права на интеллектуальную собственность таким филиалам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В подготовленном Минэкономики и внесенном в Госдуму законопроекте речь идет о расширении режима так называемой патентной коробки — о налоговой льготе, применяемой во многих странах для поддержки научных разработок за счет пониженной фискальной нагрузки на доходы от использования патентов. Как поясняют в ведомстве, в Великобритании такая льготная ставка составляет 10%, в Бельгии — 6,8%, в Австрии — 12,5%. Отметим, впрочем, что в последние годы эта льгота вызывала вопросы у ОЭСР (особенно в отношении привлечения международных IT-компаний в Ирландию) в рамках борьбы этой организации с «размыванием» налоговой базы (инициатива BEPS).

Поправками Минэкономики предлагается расширить перечень РИД, в отношении которых регионы смогут снижать ставку налога на прибыль с 20% вплоть до 3% — на лицензионные платежи, получаемые организациями из-за границы. Сниженную ставку смогут получить российские компании, имеющие запатентованные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, зарегистрированные международными организациями (при условии их действия на территории РФ) или иностранными патентными ведомствами.

В Минэкономики поясняют, что на такую льготу, к примеру, смогут рассчитывать региональные компании-разработчики, создавшие уникальный материал и запатентовавшие его в РФ и за рубежом, а также зарабатывающие на предоставлении лицензии не только отечественным, но и иностранным производителям. По словам источника, близкого к ведомству, например, получателями таких лицензионных платежей, вероятно, являются создатели вакцины «Спутник V», запатентовавшие ее во многих юрисдикциях.

Отметим, что эта льгота уже действует для внутренних лицензионных платежей. Принятый в 2021 году закон дал регионам право устанавливать пониженную ставку по налогу на результаты РИД в случае, если права зарегистрированы в Роспатенте. Однако субъекты РФ не спешат воспользоваться этим правом. Глава Роспатента Юрий Зубов в ноябре 2022 года отмечал, что на тот момент механизмом «патентной коробки» пользовался только Ханты-Мансийский АО. По словам члена генсовета «Деловой России» Ильдара Шайхутдинова, принятый закон почти не работает, поскольку регионы опасаются, что их бюджеты недополучат налогов. «Но они не понимают, что оборота нет с этих сделок, и налог с них все равно не дает поступлений»,— сетует эксперт.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, правительство «последовательно расширяет этот режим и планирует его совершенствовать и далее». Отметим, что установление льгот для роста оборота объектов интеллектуальной собственности входит в число условий для наращивания предложения инновационной продукции на базе отечественных технологий — эти условия предусмотрены проектом Концепции технологического развития РФ до 2030 года (есть у “Ъ”). По словам замглавы Минэкономики Максима Колесникова, расширение льготы будет мотивировать зарубежные компании, заинтересованные в низких налогах, регистрировать свой бизнес в РФ и передавать права на интеллектуальную собственность таким филиалам.

Вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых называет законопроект долгожданным. По ее словам, за его появление выступали как бизнес-объединения, так и Роспатент. По мнению Ильдара Шайхутдинова, снижать ставку налога на прибыль до 3% необходимо в отношении как исключительных, так и не исключительных прав на интеллектуальную собственность. «В действующей редакции закона и предлагаемой формулировке говорится лишь о лицензиях»,— отмечает эксперт. Кроме того, по его мнению, ставка налога должна быть закреплена Налоговым кодексом на уровне 3% без возможности регионов вводить ее в ином размере.

Венера Петрова