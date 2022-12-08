Бесплатная безвозмездность

Минэкономики подготовило законопроект, освобождающий от налогов на прибыль или на доходы физлиц тех, кто получает права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) на безвозмездной основе — в частности, при исполнении госконтрактов. Нынешнюю необходимость уплаты налогов в таких случаях ведомство рассматривает как барьер для активного управления РИД и внедрения разработок в производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает освободить компании и физлиц от уплаты налогов при безвозмездной передаче им результатов интеллектуальной деятельности (это, например, базы данных, изобретения, ноу-хау). Необходимость изменений связана с тем, что с 2022 года поменялись нормы, регулирующие РИД, созданные при выполнении государственного или муниципального контракта. В частности, установлено, что исключительные права на РИД могут безвозмездно передаваться юридическим и физическим лицам, являющимся их авторами или исполнителями по государственным или иным (например, трудовым) контрактам, а также третьим лицам. Сделано это было для более активного управления правами на РИД (особенно теми, что не используются) и их передачи для стимулирования инновационных производств. При этом, как поясняет замглавы Минэкономики Максим Колесников, ограничением для применения этого механизма пока остается норма о том, что доход получателей прав на РИД облагается налогами на прибыль или НДФЛ.

Согласно разработанным поправкам к Налоговому кодексу, освободить от налогов планируется доходы в виде исключительного права на РИД, которые созданы исполнителем при выполнении госконтракта (а также права использования РИД, переданное ему госзаказчиком на безвозмездной основе). Эта норма будет касаться и передачи прав на РИД третьим лицам. Например, поясняют в Минэкономики, если компания при реализации госконтракта создала и запатентовала технологию, то уже не придется платить налог на прибыль при ее постановке на баланс (разработки, созданные по госконтрактам, часто ставятся на баланс по стоимости, которая может составлять сотни тысяч или даже миллионы рублей). При этом компания сможет использовать РИД в производстве или зарабатывать на предоставлении лицензий. Одновременно от уплаты НДФЛ освобождаются авторы, которым работодатели передают права на служебные РИД. Освободить от налога на прибыль планируется и получение на безвозмездной основе лицензий в рамках холдингов.

В Минэкономики полагают, что все это позволит получателям прав снизить затраты и направить высвободившиеся деньги на коммерциализацию технологий. Отметим, что налоговыми послаблениями власти уже пытались стимулировать рынок интеллектуальной собственности — в частности, чтобы компании ставили РИД на баланс по их реальной стоимости, на 2022–2024 годы их освободили от налога на прибыль в отношении выявленных в ходе инвентаризации прав на них (см. “Ъ” от 7 апреля). Связано это с тем, что большинство компаний учитывали нематериальные активы по стоимости уплаченной пошлины (около 30 тыс. руб.), что снижало доходы при передаче лицензий на интеллектуальную собственность, а также размер компенсаций за ее неправомерное использование.

По словам директора по управлению научно-техническими программами и проектами «Росатома» Натальи Ильиной, законопроект будет актуален для участников комплексных программ, реализуемых на принципах софинансирования, и для технологичных компаний. Как отмечает советник заместителя гендиректора АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» Наталья Мазур, эти меры также являются «логичным завершением» стимулирования трансфера технологий из военного в гражданский сектор, что должно положительно отразиться на рынке интеллектуальной собственности.

Как полагает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, «логика проекта, если говорить о цели "накачивания" бизнеса РИД в целях стимулирования инноваций, вполне понятна». Однако, говорит он, если организация получает права с целью их использования, то налоги не станут препятствием для реализации инвестпроекта, стоимость и отдача от которого несопоставимы с ростом налогового бремени. В тех случаях же, когда компания аккумулирует права и никак их не использует, полагает Дмитрий Горбунов, смысл предоставления ей льготы отсутствует.

Евгения Крючкова