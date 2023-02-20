Мирный договор по Карабаху удаляется от Москвы

Приехавшие на Мюнхенскую конференцию по безопасности премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не упустили возможность увидеться дважды — сначала на переговорах при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, а затем публично — на панельной дискуссии, где вместе отвечали на вопросы.

Напомним, что в четверг Никол Пашинян заявил, что передал Азербайджану, а также России, Франции и США новый вариант мирного договора, который он сам назвал «полным» и «окончательным». В Баку по этому поводу такого оптимизма не выражали. Зато после встречи в Мюнхене наличие продвижения по вопросу мирного договора подтвердил госсекретарь США. «Он (Энтони Блинкен.— “Ъ”) отметил значительный прогресс, достигнутый обеими сторонами за последние несколько месяцев на пути к мирному соглашению, и обратил внимание на предложение председателя Евросовета Шарля Мишеля принять стороны в Брюсселе»,— заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Какое-либо участие России в работе над мирным договором оказалось под вопросом. Как уточнили в правительстве Армении, переговоры в ходе Мюнхенской конференции по безопасности проходили «в соответствии с достигнутыми в Праге договоренностями». Речь идет об октябрьской встрече, на которой Баку и Ереван подтвердили свою приверженность Алма-Атинской декларации, что означает признание территориальной целостности и суверенитета друг друга. В Москве после этого прозрачно намекнули, что недовольны решением Еревана, так как это противоречит логике российских дипломатов.

Выступая на панельной дискуссии «Сдвинуть горы? Установление безопасности на Южном Кавказе», Никол Пашинян и Ильхам Алиев тоже упоминали о России преимущественно в негативном контексте. Подняв самую обсуждаемую в Армении тему — ситуацию в Лачинском коридоре, премьер Армении напомнил, что обеспечивать движение по нему — это обязанность Азербайджана и российских миротворцев. Однако гуманитарная ситуация в Карабахе, по словам господина Пашиняна, с каждым днем ухудшается, в то время как мировая общественность не уделяет должного внимания этой проблеме. «Вы знаете, что долгое время все международное внимание по понятным причинам приковано к Украине, и это создает новые риски для нашего региона»,— сказал армянский премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ему близок подход Вашингтона и Брюсселя, которые разделяют переговорный процесс на два отдельных трека: переговоры Армении и Азербайджана и установление контактов между Азербайджаном и армянским населением Карабаха. «С нашими международными партнерами было согласовано, что будут обсуждаться права и гарантии армянского меньшинства в Карабахе. Мы готовы к этому. Но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе. А не с тем человеком, который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе»,— сказал господин Алиев, имея в виду бизнесмена Рубена Варданяна, который недавно возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

При этом, как утверждает президент Азербайджана, недавно Рубен Варданян тайно выезжал из Карабаха, невзирая на блокаду, и летал в Москву. «Мы никогда не позволяли внешним силам вмешиваться в наши внутренние дела и никогда не позволим. Карабах — это Азербайджан»,— сказал он в интервью азербайджанским телеканалам перед отъездом из Мюнхена.

Кирилл Кривошеев