Армения все решила окончательно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване подготовили «окончательный» и «полный» текст мирного соглашения, передав его не только Азербайджану, но также и международным посредникам — России, Франции и США. Впрочем, четких сигналов того, что исторический документ будет подписан в ближайшее время, по-прежнему нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тени военнослужащих в Нагорном Карабахе. 13 октября 2020 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Тени военнослужащих в Нагорном Карабахе. 13 октября 2020 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С громким заявлением Никол Пашинян выступил в четверг на заседании правительства. Он отметил, что Азербайджану «передан проект окончательного, полного варианта соглашения» о мире. Кроме того, по его словам, этот документ уже направлен в Москву, Париж и Вашингтон. Напомним, что Россия, Франция и США были сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая занималась урегулированием карабахского конфликта. Однако после войны 2020 года от участия в этом формате отказался Азербайджан, а в 2022 году откололись и другие участники — просто потому, что сотрудничество России и Запада стало невозможным.

Что именно говорится в подготовленном Ереваном тексте, можно узнать лишь по намекам, которые сделал сам Никол Пашинян.

«Понятно, конечно, что этот документ должен быть приемлем и для Азербайджана, и мы надеемся, что удастся развить определенный прогресс, наблюдаемый в результате трех раундов переговоров,— сказал премьер Армении.— Наше видение состоит в следующем: документ должен содержать такую логику договоренностей, такую эффективную систему сдержек и противовесов, которая будет исключать какой-либо сценарий нарушения прочного и стабильного мира. Смысл в том, чтобы подписание документа не превратилось в войну на основе уже заключенного мирного договора (это звучит абсурдно, но может быть и такой сценарий), а, наоборот, действительно означало прочный мир».

Но едва наметившиеся надежды на будущее тут же перекрыли слова премьера о крайне непростой нынешней ситуации, особенно в связи с продолжающимся уже два месяца перекрытием Лачинского коридора (связывает Армению со Степанакертом). К тому же периодически происходят отключения газоснабжения — как считают в Ереване, исключительно по воле Баку. «Это неоспоримое доказательство того, что экологические мотивы блокады Лачинского коридора являются вымышленными и действия Азербайджана преследуют цель завершить политику этнической чистки армян Нагорного Карабаха»,— заявил Никол Пашинян.

Ранее другие армянские чиновники тоже поднимали тему мирного договора. Так, глава МИДа Арарат Мирзоян 8 февраля, не вдаваясь в подробности, выразил умеренный оптимизм по поводу сдвигов в переговорах с Баку. Он отметил, что по некоторым вопросам «стало возможно сближение подходов».

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян также комментировал тему мирного договора, общаясь 14 февраля с местной редакцией «Радио Свобода» (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом). И, судя по его словам, еще два дня назад ни о каком готовом документе речь не шла.

«Следует учитывать, что этот документ еще не окончательный,— говорил господин Григорян.— Ведутся переговоры. Я понимаю, что общественность, журналистское сообщество ожидают конкретику, но я же ожидаю, чтобы нас тоже поняли в определенном смысле, что это переговорный процесс. В переговорах есть такой подход: если все не согласовано, то еще ничего не согласовано».

Тем не менее господин Григорян раскрыл одну интересную деталь: Армения выступает за проведение неких переговоров между Баку и армянами Карабаха в рамках «прозрачного международного механизма». Впрочем, ранее Баку неоднократно давал понять, что для него неприемлемо какое-либо обсуждение будущего Карабаха с Ереваном, так как азербайджанские власти считают этот вопрос сугубо внутренним.

В Баку полученный документ в течение всего дня не прокомментировали. Впрочем, возможно, что какой-то разговор на эту тему состоится на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля. На ней будут присутствовать как премьер Армении Никол Пашинян, так и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Скептически относятся к словам премьера Пашиняна и в армянском парламенте. Так, депутат от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян назвал готовность господина Пашиняна брать на себя ответственность за подписание мирного договора с Баку подтверждением того, что армянское общество это решение не поддержит. «Заявление Никола Пашиняна несет опасность для армянской стороны также потому, что в нем говорится лишь о том, что мирный договор должен быть приемлем для Азербайджана. Из лексики Пашиняна выпали Армения и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”),— сказал “Ъ” господин Манукян.— Это значит, что данный документ будет целиком и полностью соответствовать интересам Азербайджана, что встретит адекватное сопротивление».

Господин Манукян также обратил внимание на то, что слова о мирном договоре прозвучали сразу после визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Турцию. К тому же, если верить господину Мирзояну, Анкара согласилась на открытие сухопутной границы между странами уже с начала нового туристического сезона — правда, только для дипломатов и граждан третьих стран.

Председатель правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с «Ъ» допустил, что Баку может согласиться на вариант, в котором вообще не упоминается Карабах, чтобы не вступать с Ереваном в лишние споры.

А вот российский вариант договора, в котором четко прописывается, что вопрос Карабаха откладывается на будущее, Азербайджан точно не устроит. Более того, по словам эксперта, Баку легко может свернуть едва начавшийся процесс потепления отношений между Ереваном и Анкарой, если это будет в его интересах.

Кирилл Кривошеев