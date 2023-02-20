МФК заставляют инвесторов нервничать

Попытки микрофинансовых компаний (МФК) привлечь средства на рынке публичных заимствований сталкиваются с проблемами – размещения облигаций затягиваются, найти инвесторов не всегда удается даже крупным компаниям. На рынке, уточняют эксперты, все еще есть инвесторы, готовые работать с рискованными сегментами, просто микрофинансистам придется платить премию за риск. Сами участники рынка винят во всем «популистскую мифологию, заставляющую инвесторов нервничать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

МФК «Веббанкир» 17 февраля объявила о переносе даты окончания размещения облигаций на месяц, до 31 марта, говорится на сервере раскрытия информации «Интерфакс». Исходно предполагалось, что размещение завершится 22 февраля.

«Веббанкир» начал процесс размещения по закрытой подписке биржевых облигаций 31 августа прошлого года. Компания рассчитывает разместить облигации на 100 млн руб. У нее уже есть два выпуска на бирже, оба по 100 млн руб., сроком до 2025 и 2026 годов. «Первый, размещенный в 2021 году, был раскуплен в течение одного дня. Два других, каждый на 100 млн руб., были выпущены летом 2022 года, когда конъюнктура рынка кардинально изменилась,— уточнили в компании.— Мы успешно реализовали второй выпуск, а третий — распродан сейчас более чем на 70%».

На динамику торгов сильно повлияло объявление о частичной мобилизации в сентябре, но с начала 2023 года продажи вновь стали расти, и в МФК рассчитывают «скоро реализовать оставшиеся бумаги». Компания «намерена продлевать выпуск облигаций, пока книга заявок не будет закрыта полностью».

«Веббанкир» — не единственный игрок из числа крупных МФК, пытающийся сейчас привлечь финансирование на публичном рынке. Так, 16 февраля бумаги на 200 млн руб. на три года разместила МФК «Саммит». Компания «Быстроденьги» недавно разместила облигации в юанях на 175 млн руб.

Всего на Мосбирже зарегистрировано 23 выпуска ценных бумаг МФК. Крупнейшие — «МФКузбас» (9 млрд руб.), МФК ЦФП (1 млрд руб.), MoneyMan (2 млрд руб.). В целом на бирже торгуются бумаги МФК почти на 19 млрд руб.

Публичные заимствования остаются пусть и дорогим, но все еще доступным способом диверсификации фондирования для микрофинансистов (см. “Ъ” от 22 ноября 2022 года). По сравнению с потенциалом рынка доля фондирования портфеля МФК такими облигациями невелика (в 2022 году — всего около 10%), хотя она выросла с 7% в 2021 году всего за год, поясняют в профильной в СРО «МиР».

«Важность рынка облигаций объясняется тем, что традиционный источник фондирования — банковские кредиты — слабо представлен в отрасли,— говорит исполнительный директор УК "Иволга Капитал" Дмитрий Александров.— В России всего три-четыре банка готовы работать с МФК, что вынуждает компании привлекать прямые займы и выходить на публичный рынок».

В то же время у ряда компаний в 2024 году появится потребность в рефинансировании публичного долга, в силу того что пик размещений сектора пришелся на 2021 год, а средний срок обращения бумаг — около трех лет, отмечает господин Александров. Но сейчас даже «гиганты размещаются с трудом, месяцами, инвесторы не хотят брать МФК в портфели, их смущают регуляторные риски» (см. “Ъ” от 8 февраля). «Эмитенты уже задирают ставки, лишь бы взяли, а процесс идет ни шатко ни валко»,— поясняет Дмитрий Александров. Размещение высокодоходных облигаций, к которым относятся и облигации МФК, порой требует немного больше времени, чем планировалось, подтверждает председатель СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

И тем не менее на облигации МФО сохраняется спрос, пусть и ограниченный. «Просто инвесторы ожидают в сегменте более высокую премию за риск отрасли,— отмечает Дмитрий Александров.— Но далеко не все МФК готовы эту премию платить, в силу того что у них есть возможность дождаться более низких ставок». Бумаги МФК интересны квалифицированным инвесторами, которые ищут фиксированную доходность около 18–19% годовых и при этом понимают и разбираются в особенностях отрасли, уточняет он. Основными причинами неуверенного спроса со стороны инвесторов на облигации МФК, полагает Эльман Мехтиев, можно назвать недостаток информации о рынке и «популистскую мифологию, порой заставляющую розничных инвесторов нервничать».

Полина Трифонова, Ксения Дементьева