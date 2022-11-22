МФО занимают у граждан

Сложности с привлечением финансирования заставляют МФО активнее использовать средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (ИП). В первую очередь к таким источникам прибегают небольшие компании, у которых нет возможности обратиться к банкам или выпустить облигации. Однако средства граждан обходятся довольно дорого, до 20% годовых, круг возможных инвесторов ограничен и многие из них в текущих условиях предпочитают высокой доходности надежность банковских депозитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в микрофинансовой компании «Лайм-Займ», по итогам января—сентября она привлекла от физических лиц и ИП 126,7 млн руб.— в 2,3 раза больше, чем на начало года. Согласно отчетности, почти двукратный рост привлечения от частных инвесторов с начала года наблюдался в компаниях «Быстроденьги» и «Юпитер 6», в 1,4 раза увеличила объем МФК «Вэббанкир». «Доступ к зарубежному фондированию был ограничен, банковское кредитование и сейчас остается весьма ограниченным каналом фондирования для сектора. Поэтому компании начали пересматривать структуру своего фондирования»,— поясняют в «Лайм-Займе».

У средств из каждого источника (банковские кредиты, облигации, займы физлиц) — разные цели, отмечает гендиректор «Займера» Роман Макаров: «Банковские кредитные линии служат для покрытия краткосрочных кассовых разрывов в периоды интенсивного роста. Деньги, привлеченные по договорам займа, используются для финансирования текущих выдач. А долгосрочные заимствования на рынке публичного долга нужны для обеспечения новых проектов, технологического совершенствования, запланированного увеличения доли рынка».

Однако привлекать заемные средства на открытом рынке стало дороже, признает финансовый директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. Например, в июне 2022 года компания разместила облигации на 100 млн руб. с купонной ставкой 16,57% годовых. Вся книга была подписана в течение пяти рабочих дней. В этом году, согласно данным ресурса Bonds Lab, некоторые выпуски МФО размещаются уже два-три месяца, но объем привлечения не превысил 50%, хотя ставки выросли до 19–20%.

Это дорогой инструмент и с точки зрения организации процесса, добавляет гендиректор МФК «МигКредит» Артем Быков. Размещать облигации на 10–50 млн руб. невыгодно, а при выпуске на 300–500 млн руб. (стандартный объем для рынка) уже «невозможно быстро утилизировать полученные средства», отмечает господин Быков.

Банковское кредитование сектора выглядит более выгодным за счет менее высоких ставок, однако оно ограничено всего несколькими кредитными организациями. «Да и сами компании не готовы наращивать объемы кредитования такими же темпами, как делали это в первой половине года. Тогда объемы выдач по сравнению с прошлым годом могли расти в 1,5–2 раза. Сейчас рост гораздо скромнее, на уровне 10–20%. Соответственно, и финансовых поступлений нужно меньше»,— поясняет господин Соловий.

По данным ИК «Иволга-Капитал», в этом году ставки по займам от физлиц колебались от 11% до 25% годовых. Они ориентированы на людей, «которые заинтересованы в получении доходности, более высокой относительно банковских депозитов», говорит руководитель направления по работе с инвесторами финтех-группы IDF Eurasia Антон Храпыкин.

Граждане могут инвестировать в МФО как по договору займа, так и через высокодоходные облигации. Однако если первый вариант доступен всем физлицам с накоплениями от 1,5 млн руб., то второй предназначен для квалифицированных инвесторов, уточняет господин Макаров. И даже среди этой аудитории, добавляет господин Соловий, есть те, кто на фоне нестабильной финансовой обстановки перекладывает средства в банковские депозиты, потому что они защищены АСВ.

Полина Трифонова