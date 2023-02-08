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Коммерсантъ FM
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«Манчестер Юнайтед» ждет хозяев с Востока

Катарские инвесторы готовы купить один из наиболее знаменитых футбольных клубов мира

В ближайшее время группа катарских инвесторов выдвинет официальное предложение о покупке 100% акций клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед». Как утверждает издание Daily Mail, оно будет настолько серьезным, что просто «смоет» конкурирующие варианты. Напомним, что нынешний владелец «Манчестер Юнайтед» — семья Глейзер — ищет покупателя на свой актив. Проблема в том, что Глейзеры запрашивают за клуб £6 млрд. Так дорого не продавался еще ни один профессиональный спортивный клуб в истории.

Момент матча клубов «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (февраль 2023 года)

Момент матча клубов «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (февраль 2023 года)

Фото: Phil Noble, Reuters

Момент матча клубов «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (февраль 2023 года)

Фото: Phil Noble, Reuters

Издание Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщило, что в ближайшие дни некий консорциум катарских предпринимателей сделает официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». После этих сообщений бумаги манчестерцев на торгах в Нью-Йорке подскочили в цене на 12,7%.

Нынешние владельцы знаменитого английского клуба, семья Глейзер, ищут покупателей на свой актив с осени прошлого года. Загвоздка в том, что американцы запросили фантастическую для этого рынка сумму — £6 млрд ($7,26 млрд). Это в два с лишним раза больше капитализации клуба, составляющей $3,5 млрд. Так дорого не оценивался еще ни один профессиональный спортивный клуб в истории. Рекорд на данный момент принадлежит клубу Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз».

В конце прошлого года глава ипотечной компании United Wholesale Mortgages Мэт Ишбия согласился отдать за него $4 млрд. Сделка была закрыта на этой неделе. Многие — правда, ошибочно — записывают в самые дорогие клубы мира лондонский «Челси», купленный весной прошлого года Тоддом Бёли у Романа Абрамовича. Общие затраты американского предпринимателя в перспективе должны составить £4,25 млрд ($5,16 млрд). Но из этой суммы непосредственно на покупку акций «Челси» пошло только £2,5 млрд ($3 млрд). Оставшиеся средства — это обязательства господина Бёли вложить деньги в развитие клуба. Фактически он просто потратит деньги на свой же проект.

Как утверждает Daily Mail, катарских инвесторов интересует только приобретение всех 100% акций клуба.

Вариант покупки доли в клубе не рассматривается. Также они готовы предоставить значительный по размерам фонд на покупку новых игроков и профинансировать реконструкцию (или снос с дальнейшим новым строительством) стадиона манчестерцев. Стадионный проект оценивается примерно в £2 млрд.

Сообщается также, что формально ни один из инвесторов не будет связан с компанией Qatar Sports Investments (QSI), предположительно контролируемой катарскими властями. Дело в том, что QSI является владельцем парижского ПСЖ, а правила Союза европейских футбольных ассоциаций ограничивают участие в одном турнире команд, подконтрольных одному владельцу. А вероятность пересечения манчестерцев и парижан в еврокубках весьма высока.

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Добавим, что у потенциальной заявки катарских предпринимателей уже есть один очень сильный конкурент — глава и основной владелец компании INEOS Джим Рэтклифф (один из богатейших людей Великобритании, состояние которого оценивается примерно в $28,2 млрд), официально вступивший в борьбу за право купить «Манчестер Юнайтед» еще в январе. Трудно, правда, сказать, хватит ли у господина Рэтклиффа ресурсов, чтобы противостоять катарской заявке. По крайней мере его попытка купить «Челси» ни к чему не привела.

Арнольд Кабанов

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