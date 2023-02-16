Лига чемпионов в Лиге Европы

В первом стыковом матче play-off футбольной Лиги Европы знаменитая «Барселона» и не менее знаменитый «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью — 2:2. Эта встреча проходила на «Камп Ноу», и теперь через неделю соперники продолжат борьбу за путевку в 1/8 финала турнира на «Олд Траффорд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea, Reuters Фото: Albert Gea, Reuters

Противостояние «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» испанская пресса назвала достойным Лиги чемпионов, но гранды европейского футбола встретились всего лишь в стыковом раунде play-off Лиги Европы. Каталонцы, которые сейчас уверенно лидируют в национальном первенстве с отрывом от мадридского «Реала» в восемь очков, напомним, заняли только третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и квалифицировались в турнир рангом ниже. Манчестерцы же попали в стыки, потому что уступили первую строчку в группе «Реал Сосьедаду», который вышел в 1/8 финала Лиги Европы напрямую. Хотя в последнее время и они выглядят достаточно мощно, одержав 12 побед в 15 матчах после паузы на чемпионат мира, а их нападающий Маркус Рашфорд за этот период наколотил уже 13 голов.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил на предматчевой пресс-конференции, что на данном отрезке сезона обе команды находятся, возможно, в своей лучшей форме, и отдельно отметил отличную работу, проделанную наставником «Манчестера». А Эрик тен Хаг сказал, что «Барса» демонстрирует свой лучший футбол за несколько лет, превосходно обороняется, а главное — контролирует мяч, следуя заветам великого Йохана Кройффа. После такого обмена любезностями тем более было интересно посмотреть, что подопечные Хави Эрнандеса и Эрика тен Хага покажут на поле.

Команды сразу дали понять, что нацелены на атаку и осторожничать не собираются, особенно это касалось гостей, которые в дебюте действовали даже активнее. Но первый удар по воротам нанесли все же хозяева, когда Роберт Левандовский на скорости ворвался в штрафную площадь и проверил на прочность голкипера Давида де Хеа. Постепенно «Барселона» стала и больше владеть мячом, а «Юнайтед», похоже, были не прочь успокоить игру. Правда, как только позволила ситуация, манчестерцы взорвались и создали супермомент с выходом Ваута Вегхорста «один в ноль». Однако сделать счет 1:0 голландскому форварду помешал вратарь Марк-Андре Тер Штеген. А затем немец еще отметился зрелищным сейвом, ликвидируя угрозу со стороны Рашфорда.

В конце первого тайма «Барса» тоже получила возможность для взятия ворот, когда Жорди Альба смело пошел в прессинг у чужой штрафной и пробил из-под Арона Ван-Биссаки. Английский защитник все-таки успел поставить блок, и на пару с Давидом де Хеа они отбились от назойливого каталонца. И в целом хозяевам удалось погасить атакующую активность соперника, который до перерыва был ближе к голу. Разве что один из лидеров нынешней «Барселоны», 20-летний Педри, травмировался, и Хави пришлось его поменять уже на 41-й минуте. Ну а результативные действия команды, как выяснилось, отложили на вторую половину встречи.

После возобновления матча нули на табло продержались недолго. На 50-й минуте сине-гранатовые заработали угловой, и центральный защитник Маркос Алонсо, выиграв позицию на дальней штанге, головой пробил в ближний угол, который не успел закрыть Давида де Хеа. Но только трибуны «Камп Ноу» закончили праздновать успех своего клуба, как Рашфорд убежал от того же Алонсо и с острого угла пустил мяч под Тер Штегеном, который в том эпизоде тоже не выручил. А уже на 59-й минуте «Манчестер» вел 2:1. Опять Рашфорд взял инициативу на себя, нестандартно разыграл угловой с партнером и вместо обычной подачи выполнил острейший прострел, который замкнул растерявшийся защитник «Барсы» Жюль Кунде. Потом еще Рашфорд заставил сфолить Кунде на грани пенальти, до назначения которого не хватило считаных сантиметров.

Казалось, каталонцы поплыли. К тому же Гави нарвался на желтую карточку, что означает, что он пропустит из-за дисквалификации ответный матч. Но на 76-й минуте гости допустили непростительную потерю вблизи собственной штрафной, и Рафинья наказал их. Вообще-то бразилец крутил мяч в направлении Левандовского с расчетом, что польский бомбардир подставит «клюшку», а тот в кои-то веки промахнулся, однако все равно дезориентировал вратаря и в какой-то степени помог отличиться одноклубнику.

Более того, «Барселона» едва не вырвала победу в концовке, которая проходила под ее диктовку. Вышедший на замену Ансу Фати вполне мог оказаться тем самым джокером в колоде Хави. Хотя самый опасный момент возник после неожиданного удара по своим воротам Каземиро, когда только штанга спасла «Манчестер» от третьего пропущенного гола. В итоге — 2:2, и теперь все решится в ответной встрече на поле английского клуба.

Александр Ильин