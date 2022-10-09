Украина заявила о себе в полный мост

Следственный комитет России (СКР) квалифицировал как террористический акт подрыв на Крымском мосту, совершенный утром в минувшую субботу. Об этом председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину. По предварительным данным следствия, за атакой на мост стоят спецслужбы Украины, которым помогали как российские, так и иностранные граждане. Следователи и оперативники сейчас детально восстанавливают последние маршруты взлетевшей на воздух фуры и устанавливают личности всех людей, которые могли иметь отношение к перевозке ею грузов. В деле уже имеются подозреваемые. По предварительным данным, бомбу привели в действие дистанционно, а сами подрывники находились неподалеку. Следствие даст оценку и действиям должностных лиц, отвечавших за безопасность объекта. Тем временем президент уже передал полномочия по обеспечению безопасности моста от ведомственной охраны Минтранса к ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский след сразу стал основной версией взрыва на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Украинский след сразу стал основной версией взрыва на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вечером в воскресенье глава СКР Александр Бастрыкин отчитался перед президентом о первых результатах расследования ЧП на Крымском мосту. По словам господина Бастрыкина, его подчиненные из главного следственного управления ведомства, эксперты и криминалисты «с участием специалистов взрывного дела, детально осмотрели место происшествия, сделали предварительные, обоснованные выводы». В результате уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Картину произошедшего на Крымском мосту в субботу поднятые по тревоге оперативные подразделения спецслужб, которые и без того работают на полуострове в усиленном режиме, восстановили практически сразу же. Выяснилось, что взрывы, а их было как минимум два, прогремели в 06:07. Уже первые кадры с камер видеонаблюдения позволили сделать вывод, что эпицентр находился в том месте, где проезжал грузовой автомобиль, причем взрыв был совершенно не похож на «технический», когда причиной ЧП становится неисправность самого автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарево от пожара, вызванного взрывом на Крымском мосту, было видно за многие километры

Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ Зарево от пожара, вызванного взрывом на Крымском мосту, было видно за многие километры

Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ

Мощность взрыва была такой, что обрушились два пролета одной из веток автомобильного моста. После того как взлетел на воздух грузовик, загорелся и проезжавший выше по железной дороге грузовой состав, перевозивший топливо. Пожар, охвативший семь цистерн, местные жители могли наблюдать за несколько километров. На снимках с места происшествия видны отверстия в сгоревших цистернах, видимо, оставленные вырванными взрывом фрагментами конструкции моста.

Рядом с фурой в момент взрыва находились Mitsubishi и Cadillac. Пока погибшими числятся три человека, в том числе водитель фуры, а также семейная пара: тела супругов были извлечены из воды в субботу днем.

Еще до того, как сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара и на место были допущены ремонтники, мост осмотрели следователи и криминалисты СКР и ФСБ. Основной версией сразу стал подрыв фуры с заложенной внутри взрывчаткой, о чем и сообщили чекисты. Обстоятельства подрыва дают основания предполагать, что бомба была приведена в действие дистанционно, причем именно в тот момент, когда сверху проезжал железнодорожный состав с топливом.

По словам Александра Бастрыкина, следователи уже успели допросить большое количество свидетелей, «в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая». Кроме того, отметил глава комитета, уже установлен маршрут движения грузовика, в который была заложена бомба: «Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», а также установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения транспортного средства.

В СКР также определили первых подозреваемых. Официально их имена не сообщаются, однако, по словам господина Бастрыкина, уже установлено, что к организации теракта причастны украинские спецслужбы, а его целью являлось уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для России. В непосредственном исполнении теракта, по данным СКР, участвовали как российские, так и иностранные граждане.

О владельце и водителе грузовика, а также последнем маршруте автомобиля, а это был International ProStar, известно довольно много. Хозяином машины числится житель Краснодарского края Самир Юсубов. Он уже разместил видео с признанием, что фурой владеет номинально, а реально ею пользовался его двоюродный дядя — 51-летнй Махир Юсубов, уроженец Грузии, давно обосновавшийся в России. Господин Юсубов много лет занимается грузоперевозками, а фуру на своего племянника, по некоторым данным, он оформил после ДТП, в которое попал в январе 2022 года в Татарстане.

В последний рейс он отправился, получив заказ на доставку партии упаковочной пленки в Симферополь. По некоторым данным, груз якобы сначала поступил в Армавир из Грузии, и сейчас проверяются обстоятельства пересечения им границы. Заказчиком доставки числилась зарегистрированная в Ульяновске компания ТЭК-34. Дозвониться по указанному на сайте фирмы телефону “Ъ” не удалось, одному из информационных ресурсов ее гендиректор Олег Антипин якобы сообщил, что сотрудничает со следствием, отказавшись от каких-либо пояснений.

Первоначально груз должен был прибыть в Симферополь 7 октября, в день рождения президента, однако по каким-то причинам дата доставки была сдвинута на день.

Не исключено, что водителя фуры организаторы теракта могли использовать «втемную» и о том, что в перевозимом им грузе — упаковочной пленке — находится взрывчатка, господин Юсубов мог не знать.

В рамках расследования также будет установлено, каким образом грузовик со взрывчаткой мог быть пропущен на Крымский мост, тем более что с украинской стороны не раз звучали заявления о том, что по этому объекту будет нанесен удар. Как известно, после ввода в эксплуатацию ответственность за объект была разделена: безопасность со стороны моря, включая подводную защиту, поручили Росгвардии, наземная часть осталась за ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса», а конкретно этот вопрос был поручен керченскому филиалу предприятия. Сообщалось, что в охране моста задействованы самые современные системы, в том числе радиотехнические комплексы, которые позволяют «просветить» любой автомобиль, включая большегрузные, обнаружив взрывчатку, запрещенные предметы и вещества. Теперь предстоит установить, кто из должностных лиц должен нести ответственность за то, что на мост смог проехать «заряженный» автомобиль. Тем временем президент Владимир Путин уже принял организационное решение, касающееся безопасности Крымского моста. «Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация—полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край—Крым в период их эксплуатации»,— говорится в опубликованном указе главы государства.

Сергей Сергеев; Полина Петрова, Казань