Деньги уходят в землю

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Хотя в январе—марте смертность в России официально выросла незначительно, оборот похоронного рынка за этот период увеличился на 16%, превысив 21 млрд руб. Это произошло за счет увеличения доли похорон в землю, которые обходятся дороже кремации, ставшей популярной во время острой фазы пандемии. Рост рынка может остановиться уже в конце июня, так как россияне из-за падения доходов перейдут в режим жесткой экономии, ожидают эксперты. Компании попытаются сократить издержки за счет дополнительных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

В январе—марте оборот рынка ритуальных услуг в целом по стране достиг 21,1 млрд руб., что больше на 16% год к году, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. За этот же период смертность, по официальным данным, выросла всего на 0,2%, до 584 тыс. человек. Наибольшую динамику продемонстрировали Приморский край, где оборот вырос более чем в два раза, Рязанская область (на 68%), Томская область (на 52%), Самарская область (на 51%), Подмосковье и Удмуртия (на 50%). В Москве обороты похоронных бюро оказались на уровне прошлого года, а в Петербурге выросли всего на 9%.

В 2021 году тренд в отрасли был обратный: официальные доходы похоронного бизнеса увеличивались медленнее смертности из-за стремления граждан экономить. Но в этом году из-за роста цен, в том числе на деревянные изделия и металл, практически нет возможности для экономии, отмечает президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев. По данным Росстата, в марте ритуальные услуги подорожали на 11,1% год к году, копка могилы — на 8,52%, изготовление гроба — на 17,25%. Из-за роста цен подорожали и мемориальные услуги (включая установку памятников, уход за могилами и их благоустройство), из-за чего этой весной спрос среди россиян на такие работы сократился на 80% (см. “Ъ” от 20 апреля). От таких услуг, в отличие от похорон близких, россияне могут отказаться.

По мнению главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, рост объемов рынка в первом квартале 2022 года может быть связан с тем, что компании больше стали показывать реальную выручку из-за обсуждаемого сейчас законопроекта о похоронном бизнесе и последовавшими за этим проверками на рынке. Но гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что причина — в изменении структуры услуг. В разгар пандемии росла доля кремации, что сокращало расходы на похороны, сейчас тренд меняется в пользу роста числа похорон в землю, поясняет эксперт. Глава ГБУ «Ритуал» (управляет кладбищами Москвы) Артем Екимов ранее уточнял, что в 2020–2021 годах доля кремаций в Москве достигала 72% от общего числа умерших против 58% до пандемии.

По словам Ильи Болтунова, в Москве минимальный набор услуг для похорон обойдется в 44 тыс. руб. без учета платы за землю, минимальная стоимость кремации — 25–30 тыс. руб. Средняя стоимость кремации в Москве в два раза дешевле похорон, затраты на которые достигают 191 тыс. руб., подтверждает Алексей Сулоев. В то же время за пределами Москвы и крупных городов земля для захоронения в основном достается бесплатно. В таких городах минимальный набор услуг для захоронения оценивается в 10–12 тыс. руб., а кремация — в 15 тыс. руб., добавляет господин Болтунов.

Уменьшение доли кремации в пользу похорон в землю сохранит динамику прироста рынка в денежном выражении во втором квартале 2022 года, прогнозирует господин Бурмистров. Но уже во второй половине года, полагает он, темпы роста будут замедляться из-за снижения реальных доходов и сокращения расходов населением. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что реальный объем рынка уже достиг своих максимальных значений и вряд ли продолжит расти.

Снижение реальной выручки ритуальные компании попытаются компенсировать за счет роста среднего чека и навязывания дополнительных услуг, отмечает Илья Болтунов. Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев также считает, что компании за счет роста цен попытаются компенсировать снижение смертности и рост своих издержек. Но пока, по его словам, у них это «плохо получается».

Объем российского рынка ритуальных услуг по округам в первом квартале 2022 года Объем рынка (млрд руб.) Прирост год к году (%) Центральный федеральный округ 7,09 14,94 Северо-Западный федеральный округ 3,34 10,33 Южный федеральный округ 2,23 7,8 Северо-Кавказский федеральный округ 0,49 7,01 Приволжский федеральный округ 3,3 27,44 Уральский федеральный округ 1,25 13,74 Сибирский федеральный округ 2 21,91 Дальневосточный федеральный округ 1,37 26,11 Всего 21,11 16,17 Источник: Росстат.

Дарья Андрианова