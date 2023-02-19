Налоговая потребовала банкротства компании «Сиббиотех»

Межрайонная инспекция ФНС по Новосибирской области обратилась в арбитьражный суд с требованием банкротства резидента Биотехнопарка Кольцово – ОО «Сиббиотех». Основанием стала задолженность в размере 125,2 тыс. руб.

Заявление поступило в суд 17 февраля и еще не принято к производству.

ООО «Сиббиотех» ведет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области биотехнологии. 100% в компании принадлежит ее директору Виталию Тирону. В декабре 2020 года он сообщил “Ъ-Сибирь” о планах вложить 1,7 млрд руб. в создание в Новосибирской области производства препаратов против малярии на основе артемизинина и артемизининовой кислоты, а также других лекарственных средств в качестве сопутствующих. Проект «Сиббиотеха» получил поддержку областного правительства и был включен в перечень масштабных инвестиционных проектов. В марте 2021 года компания без торгов получила в аренду участок земли площадью 3 га на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района.

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Илья Николаев