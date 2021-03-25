«Сиббиотех» без торгов получит землю под Новосибирском под производство препаратов из полыни

Комиссия при правительстве Новосибирской области приняла решение предоставить компании «Сиббиотех» в аренду без проведения торгов землю для организации производства противомалярийных препаратов из полыни.

Участок площадью 3 га расположен на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района. Проект «Сиббиотеха» получил поддержку, как включенный в перечень масштабных инвестиционных проектов.

Как ранее сообщил “Ъ-Сибирь” директор и владелец «Сиббиотеха» Виталий Тирон, компания планирует вложить 1,7 млрд руб. в создание в Новосибирской области производства препаратов против малярии на основе артемизинина и артемизининовой кислоты, а также других лекарственных средств в качестве сопутствующих.

Строительство завода планируется начать весной 2022 года и завершить за год — к марту 2023 года.

ООО «Сиббиотех» — резидент Биотехнопарка Кольцово, ведет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области биотехнологии. 100% принадлежит Виталию Тирону. ООО «Сиббиотех» создана в январе 2019 году специально для реализации проекта производства препаратов против малярии.

Дарья Решетникова