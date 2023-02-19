Жозеп Боррель призвал Европу увеличить поставки боеприпасов ВСУ

В ближайшие недели Евросоюз рассчитывает решить проблему несоответствия объемов поставляемого ВСУ вооружения и боеприпасов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 6–7 марта главы МИД ЕС проведут внеочередную встречу для согласования нового пакета военной помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель»,— сказал господин Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене (трансляция мероприятия ведется на его сайте).

16 февраля Европарламент призвал передать Украине все виды вооружений, в том числе истребители, ракетные системы и вертолеты. Как считают европейские депутаты, только значительное расширение военной помощи Украине позволит стране восстановить полный контроль над своей территорией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что восполнение расхода украинскими вооруженными силами снарядов превышает возможности членов альянса по их производству. По подсчетам Bloomberg, противоборствующие стороны выпускают друг по другу почти 1 млн боеприпасов в месяц.

Подробнее об этом читайте в материале «Угроза боеприпасности».

Андрей Сапожников