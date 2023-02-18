Что творят с канадцем!

Экс первая ракетка мира Даниил Медведев продолжает свое уверенное выступление на ABN AMRO Open —продолжающемся в Роттердаме турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,2 млн. Справившись в двух партиях с прошлогодним победителем этого состязания, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, россиянин в полуфинале встретится с болгарином Григором Димитровым и в случае победы над ним вернется в первую десятку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае победы над Григором Димитровым в полуфинале турнира в Роттердаме Даниил Медведев вернется в первую десятку мирового рейтинга

Фото: Peter Dejong, AP В случае победы над Григором Димитровым в полуфинале турнира в Роттердаме Даниил Медведев вернется в первую десятку мирового рейтинга

Фото: Peter Dejong, AP

Феликс Оже-Альяссим, оказавшийся соперником Даниила Медведева в полуфинале турнира в Роттердаме, в 2022 году прочно закрепил за собой место в мировой элите. Он не только выиграл четыре титула в одиночном разряде, но и внес огромный вклад в две победы сборной Канады в командных турнирах — АТР Сup и Кубке Дэвиса, проводившихся соответственно в самом начале и на финише прошлого сезона. Работа с Тони Надалем — дядей и бывшим тренером экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, который уже давно входит в команду Оже-Альяссима, не проходит бесследно, однако нынешняя зима складывается для канадца непросто. За неудачей на старте турнира в Аделаиде последовал вымученный выход в четвертый круг Australian Open и поражение там от еще более молодого, чем сам Оже-Альяссим, чеха Иржи Легечки, поэтому в Роттердам прошлогодний чемпион ABN AMRO Open, по всей видимости, приехал с некоторым дефицитом уверенности в своих силах.

Впрочем, результат этого четвертьфинала в первую очередь все-таки предопределил очень качественный теннис в исполнении Медведева. Играя пусть и не столь разнообразно, как канадец, который пытался перекрыть все пространство корта и нередко бежал к сетке непосредственно после подачи, россиянин доказал, что его тактика в данном случае куда более эффективна. Когда Медведев четко подает и предельно собран на задней линии, справиться с ним можно только с помощью идеального атакующего тенниса, однако в пятницу до идеала Оже-Альяссиму было далеко. Первая партия прошла с очевидным преимуществом россиянина, во втором сете соперники сначала обменялись брейками, но в седьмом гейме Медведев снова взял чужую подачу, после чего уверенно закончил матч со счетом 6:2, 6:4. Таким образом, он прервал серию из девяти подряд поражений от соперников из топ-10, которая началась в январе прошлого года в финале Australian Open против Рафаэля Надаля.

Выиграв на чужой второй подаче 68% очков и затратив на все про все менее полутора часов, россиянин подтвердил, что является едва ли не самым реальным претендентом на роттердамский титул. В пользу этого утверждения отчасти говорит и тот факт, что один из потенциальных соперников Медведева по финалу, девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне, был вынужден отказаться от завершения встречи второго круга с Гийсом Брауэром — голландским теннисистом американского происхождения, который попал в основную сетку благодаря wild card. Причиной этого стала травма запястья, которая, по словам Руне, беспокоила его еще во время Открытого чемпионата Австралии. Свой следующий турнир в Марселе он намерен пропустить.

Медведеву же теперь предстоит полуфинал против многоопытного болгарина Григора Димитрова, который лишь на тай-брейке третьего сета справился с австралийцем Алексом Де Минором. В этой игре Димитров затратил массу сил, да и счет его личных встреч с Медведевым — 4:2 в пользу россиянина, который с каждым днем выглядит в Роттердаме все увереннее. Кстати, по ходу турнира выяснилось, что для возвращения в первую десятку Медведеву требуется не взять титул, а дойти до финала. Для теннисиста, который еще недавно возглавлял мировой рейтинг, но затем подрастерял очковые запасы, лучшего стимула и не придумаешь.

Евгений Федяков