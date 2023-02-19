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Коммерсантъ FM
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Приготовление блинов за год подорожало на 7%

Набор продуктов для приготовления блинов в 2023 году обойдется россиянам в среднем в 93 руб., что на 7% больше, чем годом ранее. Как подсчитал сервис «Чек Индекс» (ресурс «Платформы ОФД»), в заведениях общепита порция блинов за год подорожала на 18%, оладьев — на 10%.

При расчете «индекса блинов» аналитики учитывали подорожание набора продуктов из 500 миллилитров молока, 200 граммов муки, 2 яиц, 3 столовых ложек подсолнечного масла, столовой ложки сахара и 0,5 чайной ложки соли. В Москве такой набор обойдется в среднем в 99 руб. (+5%), в Санкт-Петербурге — в 96 руб. (+10%).

Сколько стоит поесть русских блинов в Берлине, Лондоне, Париже и других городах. Инфографика

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В начале февраля 2022 года Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок», известной широким ассортиментом фирменных блинов, рассказал РБК, что сети пришлось поднять цены на некоторые блины на 10 руб. из-за вызванного последствиями пандемии COVID-19 кризиса. Летом 2022 года он также заявил о необходимости повышения цен на блюда из-за подорожания красной рыбы.

Андрей Сапожников

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