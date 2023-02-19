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Коммерсантъ FM
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Стратегия низкоуглеродного развития будет пересмотрена из-за санкций

Из-за ограничения доступа российской стороны к западным низкоуглеродным технологиям власти пересмотрят план стратегии социально-экономического развития России до 2050 года. По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, министерство рассчитывает заменить западные инвестиции финансированием экологических проектов дружественными странами.

«Рассчитываем на привлечение китайских и арабских инвесторов. Вопросы климатического сотрудничества включены в повестку межправкомиссий, в том числе с Индией и Китаем»,— сказал господин Торосов РБК.

По его словам, сейчас Минэкономразвития совместно с другими отраслевыми министерствами прорабатывает мероприятия по минимизации эффекта санкций на энергопереход.

Стратегия социально-экономического развития России была утверждена правительством в октябре 2021 года. В документе указано, что к 2050 году нетто-выбросы парниковых газов должны сократиться в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом — до 630 млн т.

Андрей Сапожников

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