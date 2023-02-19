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Коммерсантъ FM
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Арендодатели готовят скидки

Почему снимать квартиру в Москве стало дешевле

Аренда квартир в Москве вновь подешевела, о снижении цен сообщили аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость». В феврале арендные ставки в столице сократились на 3% по отношению к январю, и это при том, что в прошлом месяце показатели также просели к декабрю на 2%. Почему дешевеет съемное жилье в столице? И готовы ли на этом фоне владельцы квартир делать скидки арендаторам? С участниками рынка поговорил Андрей Загорский.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние месяцы цены на аренду квартир просели не только в столице, но и во многих других регионах. Но Москва — особый рынок, отличающийся, как правило, относительно высокой стабильностью. Поэтому некоторое его охлаждение в последнее время привлекает особое внимание экспертов. Главная причина удешевления аренды жилья в столице — неблагоприятный внешний фон, вызывающий неопределенность в экономике.

Именно действием этого фактора объясняется заметное увеличение предложения, которое в 2022 году привело к сокращению ставок аренды на 8-12%. И пока его действие по-прежнему довольно ощутимо, отметил член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев. Так что цены, вполне вероятно, продолжат снижение, правда, очень плавное. Восстанавливаться же рынок, по словам эксперта, скорее всего, начнет к концу лета:

«Рынком, прежде всего, движет желание арендодателей сдать подороже и желание арендаторов снять подешевле. Сейчас ситуация скорее похожа на стагнацию. Ставки достаточно сильно упали в период, который последовал за частичной мобилизацией. В настоящее время вверх они не двигаются, но сделки по аренде есть, просто пока еще цены низкие. Я думаю, что эта ситуация продлится до лета как минимум. Возможно, в секторе аренды жилья что-то изменится уже ближе к сентябрю, началу сезона обучения и так далее».

Из-за чего цены на аренду квартир пошли вниз

Из-за чего цены на аренду квартир пошли вниз

Разумеется, не все арендодатели ясно осознают ситуацию, сложившуюся на столичном рынке аренды жилья, и готовы идти на уступки жильцам. Однако в целом на сегодняшний день желающий снять квартиру в Москве с высокой степенью вероятности может рассчитывать на скидку к изначальному предложению в размере от 3% до 5% констатировал Артем Цогоев:

«Есть варианты, которые находятся на уровне выше рынка. Конечно, по ним можно торговаться и получать скидку. В целом, арендодатели все-таки рассчитывают на рыночную ставку, во всяком случае на ту, которая сложилась сейчас. На хорошее предложение скидку получить достаточно сложно.

3-5% — это вполне себе адекватный дисконт, который можно попросить у владельцев жилья».

Впрочем, такая ситуация характерна для квартир комфорт-класса. На столичном рынке аренды элитной недвижимости снижения цен не наблюдается, хотя свободных объектов такого класса в Москве достаточно. Более того, цены даже подрастают, рассказала “Ъ FM” управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева:

«Рынок элитной аренды сейчас довольно стабилен. Кроме того, есть довольно значительное число вакантных площадей. Порядка 40% квартир сейчас свободны. Наверное, это самый большой показатель за последние годы. Мы не наблюдаем серьезного падения, скорее наоборот.

Поскольку по традиции рынок аренды элитных квартир привязан в большей степени к доллару, а его курс в последние месяцы вырос, то и стоимость многих предложений стала дороже. Например, есть трехкомнатная квартира на Арбате в историческом доме, которая стоит $10 тыс. в месяц. Ее цена была еще летом 550 тыс. руб., а сейчас собственник хочет уже 750 тыс. руб. в месяц. Другое дело, что пока никто столько не дает. Вот такая ситуация на элитном рынке».

За счет чего вырос спрос на посуточную аренду жилья

За счет чего вырос спрос на посуточную аренду жилья

Согласно расчетам экспертов сервиса «Яндекс. Недвижимость», сейчас снять однокомнатную квартиру в Москве можно за 45 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — за 65 тыс. руб., трехкомнатную — за 110 тыс. руб. Между тем в конце 2019 года соответствующие показатели составляли 36 тыс. руб., 52 тыс.

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