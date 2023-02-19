Арендодатели готовят скидки

Аренда квартир в Москве вновь подешевела, о снижении цен сообщили аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость». В феврале арендные ставки в столице сократились на 3% по отношению к январю, и это при том, что в прошлом месяце показатели также просели к декабрю на 2%. Почему дешевеет съемное жилье в столице? И готовы ли на этом фоне владельцы квартир делать скидки арендаторам? С участниками рынка поговорил Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние месяцы цены на аренду квартир просели не только в столице, но и во многих других регионах. Но Москва — особый рынок, отличающийся, как правило, относительно высокой стабильностью. Поэтому некоторое его охлаждение в последнее время привлекает особое внимание экспертов. Главная причина удешевления аренды жилья в столице — неблагоприятный внешний фон, вызывающий неопределенность в экономике.

Именно действием этого фактора объясняется заметное увеличение предложения, которое в 2022 году привело к сокращению ставок аренды на 8-12%. И пока его действие по-прежнему довольно ощутимо, отметил член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев. Так что цены, вполне вероятно, продолжат снижение, правда, очень плавное. Восстанавливаться же рынок, по словам эксперта, скорее всего, начнет к концу лета:

«Рынком, прежде всего, движет желание арендодателей сдать подороже и желание арендаторов снять подешевле. Сейчас ситуация скорее похожа на стагнацию. Ставки достаточно сильно упали в период, который последовал за частичной мобилизацией. В настоящее время вверх они не двигаются, но сделки по аренде есть, просто пока еще цены низкие. Я думаю, что эта ситуация продлится до лета как минимум. Возможно, в секторе аренды жилья что-то изменится уже ближе к сентябрю, началу сезона обучения и так далее».

Разумеется, не все арендодатели ясно осознают ситуацию, сложившуюся на столичном рынке аренды жилья, и готовы идти на уступки жильцам. Однако в целом на сегодняшний день желающий снять квартиру в Москве с высокой степенью вероятности может рассчитывать на скидку к изначальному предложению в размере от 3% до 5% констатировал Артем Цогоев:

«Есть варианты, которые находятся на уровне выше рынка. Конечно, по ним можно торговаться и получать скидку. В целом, арендодатели все-таки рассчитывают на рыночную ставку, во всяком случае на ту, которая сложилась сейчас. На хорошее предложение скидку получить достаточно сложно.

3-5% — это вполне себе адекватный дисконт, который можно попросить у владельцев жилья».

Впрочем, такая ситуация характерна для квартир комфорт-класса. На столичном рынке аренды элитной недвижимости снижения цен не наблюдается, хотя свободных объектов такого класса в Москве достаточно. Более того, цены даже подрастают, рассказала “Ъ FM” управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева:

«Рынок элитной аренды сейчас довольно стабилен. Кроме того, есть довольно значительное число вакантных площадей. Порядка 40% квартир сейчас свободны. Наверное, это самый большой показатель за последние годы. Мы не наблюдаем серьезного падения, скорее наоборот.

Поскольку по традиции рынок аренды элитных квартир привязан в большей степени к доллару, а его курс в последние месяцы вырос, то и стоимость многих предложений стала дороже. Например, есть трехкомнатная квартира на Арбате в историческом доме, которая стоит $10 тыс. в месяц. Ее цена была еще летом 550 тыс. руб., а сейчас собственник хочет уже 750 тыс. руб. в месяц. Другое дело, что пока никто столько не дает. Вот такая ситуация на элитном рынке».

Согласно расчетам экспертов сервиса «Яндекс. Недвижимость», сейчас снять однокомнатную квартиру в Москве можно за 45 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — за 65 тыс. руб., трехкомнатную — за 110 тыс. руб. Между тем в конце 2019 года соответствующие показатели составляли 36 тыс. руб., 52 тыс.

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