Таунхаусам обозначают сроки

В России вырос спрос на посуточную аренду таунхаусов — в январе снимать их стали в полтора раза чаще, чем год назад. Об этом сообщил сервис «Авито Недвижимость». К таунхаусам участники рынка обычно относят малоэтажные жилые дома, примыкающие боковыми стенами к другим строениям, как правило, того же типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Сильнее всего спрос на их аренду вырос в Сочи, почти в три раза. Средняя ставка в курортном городе, по подсчетам «Авито», составляет около 5 тыс. руб. в сутки. Тренд подтверждает гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько. Правда стоимость аренды, по его словам, сейчас значительно выше, чем указано в исследовании:

«В 2022 году повсеместно произошел рост стоимости аренды загородных домов, это касается различных курортных зон. Конечно, на черноморском побережье России цена аренды тоже достаточно увеличилась. Связано это в первую очередь с тем, что в 2022 году очень активно развивался внутренний туризм. Все-таки большое число отдыхающих не смогли выехать за границу и предъявляли спрос на объекты недвижимости именно на отечественных курортах.

Естественно, достаточно быстро рынок реагирует на поднятие спроса, и ставки аренды выросли. Это касается любых объектов размещения.

Вместе с тем средняя площадь таунхауса, как правило, варьируется в пределах 80-100 кв. м. Обычно стоимость аренды в Сочи в сезон все-таки начинается от 30 тыс. руб. и выше в сутки. В остальное время она немножко опускается. Так что мне цифра в 5 тыс. руб. кажется немного заниженной. Все-таки на сегодняшний день стоимость размещения находится на уровне 15 тыс. руб. в сутки».

В то же время в Москве, по данным сервиса «Авито Недвижимость», спрос на краткосрочную аренду таунхаусов резко снизился, более чем вдвое. Но с этими выводами не согласна управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева. По ее словам, можно говорить разве что об очень небольшой просадке:

«Я не наблюдаю никакого снижения спроса на аренду таунхаусов. Дело в том, что это довольно-таки штучный продукт в Москве. В городе такие объекты есть всего в нескольких местах, например, в ЖК "Золотые ключи" или в поселке "Серебряный бор". Нельзя сказать, что это массовый продукт. В сравнении, например, с квартирами, их доля является мизерной.

Безусловно, спрос на таунхаусы существует, не могу сказать, что они пользуются огромной популярностью, но у определенной целевой аудитории интерес к ним стабилен. Потому что это определенная категория клиентов, которые, с одной стороны, хотят наслаждаться преимуществами жизни за городом, в частности, лужайкой для барбекю и террасой; а, с другой, не готовы тратить время, деньги и усилия на содержание своего собственного дома. Это комфорт городской квартиры и вместе с тем некоторые удобства загородной жизни. В частности, у меня на прошлой неделе прошла сделка по аренде таунхауса в районе Покровское-Стрешнево, там есть несколько поселков с такими объектами.

Предположу, что, может быть, пик спроса на такой формат жилья пришелся на годы пандемии, когда все бросились из квартир хоть куда, загородные дома тогда очень быстро расхватали, и следующим компромиссным этапом, пожалуй, стали таунхаусы. Но уже в последний год мы не наблюдаем никаких изменений в этом сегменте спроса».

Согласно исследованию «Авито Недвижимости», самая дорогая посуточная аренда таунхаусов сейчас в Красноярске, в среднем 13 тыс. руб. В Москве ценник ниже — 9 тыс. руб. При этом, по данным сайта «Апартлюкс.ру», средняя ставка посуточной аренды квартир в столице сейчас находится на уровне 3,7 тыс. руб.

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Андрей Загорский