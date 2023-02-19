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Коммерсантъ FM
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Финляндия вступит в НАТО без Швеции, если та не получит одобрение Турции

Финляндия готова к присоединению к НАТО без Швеции, заявил министр обороны Микко Савола. Ранее страны рассматривали только совместное вступление в альянс, однако у Стокгольма возникли сложности с ратификацией соглашения со стороны Анкары.

Господин Савола сообщил Associated Press, что Финляндия предпочла бы, чтобы Хельсинки и Стокгольм присоединились к НАТО вместе. Но Финляндия не откажется от вступления в альянс, если Турция вынесет положительное решение только в пользу Хельсинки. «Тогда мы присоединимся»,— сказал господин Савола.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Изначально против расширения альянса выступила Турция, которая обвиняла Хельсинки и Стокгольм в том, что они укрывают людей, которых Анкара считает террористами. Позже Турция согласилась на расширение НАТО при выполнении ряда условий. Однако решение в отношении Швеции застопорилось на фоне проведения в Стокгольме акции с сожжением Корана у турецкого посольства.

О перспективах расширения альянса — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Леонид Уварчев

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