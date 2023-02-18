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Тихановская призвала к выходу Белоруссии из Союзного государства с РФ и ОДКБ

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что ее страна должна выйти из Союзного государства с РФ и организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она обвинила Москву в «гибридной оккупации Белоруссии». Во время массовых протестов в 2020 году госпожа Тихановская отрицала планы оппозиции выйти из Союзного государства.

Светлана Тихановская выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. Выдержки из ее выступления приведены в ее Telegram-канале. «Беларусь выйдет из Союзного государства с Россией. После 24 февраля мы не видим перспектив партнерства с РФ. <...> Беларусь выйдет из ОДКБ и военного союза с Россией. Мы не должны быть в одном военном союзе с агрессором. В данный момент Россия проводит гибридную оккупацию Беларуси»,— сказала госпожа Тихановская. Она также хочет, чтобы в Белоруссии были признаны недействительными все соглашения с РФ, подписанные после выборов 2020 года, а все экономические сделки «должны быть пересмотрены с точки зрения их соответствия нашим национальным интересам».

Также оппозиционерка считает, что ее страна должна нормализовать отношения с другими своими соседями, особенно с Украиной, Польшей и странами Балтии. Также Минску, по ее мнению, следует расширять сотрудничество со странами Евросоюза.

Светлана Тихановская в 2020 году принимала участие в президентских выборах вместо своего мужа Сергея, который был арестован во время кампании. По официальным данным, госпожа Тихановская заняла второе место после Александра Лукашенко. В Белоруссии после публикации результатов голосования много месяцев проходили многотысячные акции протестов несогласных с официальными итогами выборов. Госпожа Тихановская уехала из страны. В Белоруссии против нее возбуждено уголовное дело.

Леонид Уварчев

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