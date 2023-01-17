Суд в Минске начал заочный суд по делу Тихановской и других оппозиционеров

Суд в Минске начал судебное разбирательство по уголовному делу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и других оппозиционеров. Об этом сообщает БЕЛТА.

По уголовному делу, помимо госпожи Тахановской, проходят Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Все они обвиняются в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики, разжигании социальной вражды и розни.

Светлана Тихановская и Мария Мороз также обвиняются в приготовлении к участию в массовых беспорядках, захвату и удержанию зданий и сооружений. Экс-кандидата в президенты Белоруссии вместе с госпожой Ковальковой и господином Латушко обвиняют в воспрепятствовании работе ЦИК, а совместно с Павлом Латушко — в создании экстремистского формирования и организации самовольного присвоения звания и власти должностного лица.

Также госпожа Тихановская проходит по делу о госизмене, а Павлу Латушко вменяют превышение служебных полномочий и получение взятки.

Никто из фигурантов дела в суде не присутствовал. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии.

Уголовные дела были возбуждены против многих белорусских оппозиционеров после президентских выборов августа 2020 года. Победителем был объявлен Александр Лукашенко. Белорусы вышли на массовые протесты, посчитав, что результаты сфальсифицированы.

Дарья Эрозбек