В Белоруссии начался новый суд над осужденным оппозиционером Тихановским

Суд города Жодино в Минской области сегодня, 14 февраля, начал рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, обвиняемого в неповиновении администрации исправительного учреждения. Сейчас оппозиционер отбывает 18-летний срок по делу о подготовке массовых беспорядков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тихановский

Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС Сергей Тихановский

Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС

«Рассмотрение дела будет проходить в выездном судебном заседании в тюрьме №8 города Жодино»,— сообщили ТАСС в городском суде.

Тихановский был арестован во время президентской кампании 2020 года, приговор ему вынесли в декабре 2021-го. В августе 2022 года его перевели на три года на «тюремный режим» (самый строгий из существующих). Как утверждает следствие, с августа по ноябрь прошлого года оппозиционер «неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения», из-за чего и возбудили дело по ч. 2 ст. 411 УК Белоруссии (злостное неповиновение администрации исправительного учреждения, совершенное лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

О деле оппозиционера — в материале «Ъ» «Оппозиция усиленного режима».