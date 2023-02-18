Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кадыров заявил, что не влияет на кадровые перестановки в Минобороны

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил не связывать любое назначение в структуре Минобороны с его высказываниями. По словам господина Кадырова, он выполняет решения Минобороны, а не обдумывает их, а свое мнение высказывает потому, что имеет данные о ходе военной операции.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным Главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью»,— написал господин Кадыров в Telegram. Он отметил, что у боевых офицеров из Чечни «прекрасные слаженные отношения» с Минобороны.

«Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, ее возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них»,— добавил он.

27 октября Рамзан Кадыров обвинил командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина в неудачах на краснолиманском направлении. Он говорил, что генерал недобросовестно выполняет свои обязанности.

Александр Лапин занимал пост командующего войсками ЦВО до октября 2022 года. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в начале января его назначили на пост начальника Главного штаба сухопутных войск вооруженных сил. Вчера, 17 февраля, командующим ЦВО был официально назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...