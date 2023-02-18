USADA не будет расследовать обвинения в допинге против Ислама Махачева

Американское антидопинговое агентство (USADA) заявило ТАСС, что не будет расследовать обвинения в отношении UFC Ислама Махачева. Его обвиняли в допинге после победы над Александром Волкановски на турнире UFC 284.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ислам Махачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Представители команды Александра Волкановски утверждают, что Махачев делал себе внутривенные инъекции. Австралийская комиссия единоборств отказалась проводить расследование из-за отсутствия доказательств.

«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил»,— сказал собеседник агентства.

Бой Махачева и австралийца Волкановски состоялся 12 февраля. Судьи единогласно отдали победу Махачеву. 31-летний Ислам Махачев стал лучшим бойцом мира вне зависимости от категорий.

Подробнее — в материале «Победа вне категорий».

Анастасия Ларина