Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

USADA не будет расследовать обвинения в допинге против Ислама Махачева

Американское антидопинговое агентство (USADA) заявило ТАСС, что не будет расследовать обвинения в отношении UFC Ислама Махачева. Его обвиняли в допинге после победы над Александром Волкановски на турнире UFC 284.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ислам Махачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Представители команды Александра Волкановски утверждают, что Махачев делал себе внутривенные инъекции. Австралийская комиссия единоборств отказалась проводить расследование из-за отсутствия доказательств.

«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил»,— сказал собеседник агентства.

Бой Махачева и австралийца Волкановски состоялся 12 февраля. Судьи единогласно отдали победу Махачеву. 31-летний Ислам Махачев стал лучшим бойцом мира вне зависимости от категорий.

Подробнее — в материале «Победа вне категорий».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...