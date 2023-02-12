Ислам Махачев победил Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил Александра Волкановски из Австралии на турнире UFC 284. Бой, который продлился все пять раундов, прошел в австралийском городе Перте. Махачев одержал победу единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

На счету 30-летнего Махачева теперь 24 победы и одно поражение. Победа над Волкановски — первая для Махачева защита титула чемпиона UFC в легком весе. Титул он завоевал в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру.

У 34-летнего Волкановски 25 побед и два поражения. Победа над Махачевым сделала бы его пятым бойцом, который владеет титулом чемпиона UFC в двух весовых категориях одновременно — легкой и полулегкой. Ранее это удавалось ирландцу Конору Макгрегору (легкая и полулегкая весовые категории), американцам Даниэлю Кормье (полутяжелая и тяжелая) и Генри Сехудо (наилегчайшая и легчайшая) и бразильянке Аманде Нуньес (легчайшая и полулегкая).

Эрдни Кагалтынов