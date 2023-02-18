Упавший на тайваньскую военную базу аэростат оказался метеорологическим

Министерство обороны Тайваня сообщило, что 16 февраля на военную базу на территории острова упал аэростат. По данным ведомства, аэростат принадлежит Китаю и использовался в метеорологических целях.

16 февраля Минобороны Тайваня заявило, что на военной базе на острове Дунъинь в составе подконтрольного Тайваню архипелага Мацзу были найдены обломки аэростата. На обломках были надписи на китайском: «ООО Радиозавод Тайюань» и «цифровой метеорологический радиозонд GTS13», «метеорологический прибор».

«Обломки аэростата, недавно обнаруженные командованием военного округа Дунъинь, были проанализированы специальной группой, сформированной министерством обороны. Это метеорологический зонд без аудиовизуальной записывающей аппаратуры»,— говорится в сообщении Минобороны Тайваня, его приводит Radio Taiwan International.

3 января в небе над американским штатом Монтана был замечен большой аэростат. Позже выяснилось, что это был аэростат, который принадлежал КНР. Власти Китая утверждают, что он был метеорологическим. Пентагон полагает, что аэростат использовали для шпионажа. Позже еще три неопознанных объекта были сбиты в небе над США. Были ли они аэростатами, пока не известно.

Анастасия Ларина