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Коммерсантъ FM
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Президент Филиппин не хочет усиления конфронтации с Китаем после инцидента с лазером

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший стремится снизить напряженность после инцидента в Южно-Китайском море. По заявлению береговой охраны Филиппин, китайский корабль направил лазер военного назначения на филиппинское судно.

Фердинанд Маркос-младший

Фердинанд Маркос-младший

Фото: Aaron Favila / AP

Фердинанд Маркос-младший

Фото: Aaron Favila / AP

Господин Маркос заявил, что его страна не будет активировать оборонный договор с США. «Я не думаю, что этого достаточно для того, чтобы привести в действие Договор о взаимной обороне»,— заявил президент Филиппин, слова которого привела его служба по связям с общественностью (цитата по Bloomberg). Президент отметил, что активация договора могла бы усилить напряженность в регионе, что было бы контрпродуктивно.

Тем временем посол Китая на Филиппинах заявил, что лазер был невоенного назначения и не мог причинить вред.

Инцидент произошел 6 февраля. По словам филиппинских официальных лиц, тогда корабль китайской береговой охраны применил мощные лазеры, чтобы помешать филиппинскому патрульному судну BRP Malapascua приблизиться ко Второй отмели Томаса с миссией пополнения запасов филиппинских сил, находящихся там.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что судно филиппинской береговой охраны вторглось в китайские воды без разрешения. США, в свою очередь, предупредили, что будут защищать своего союзника по договору, если филиппинские силы подвергнутся нападению на спорной территории Южно-Китайского моря.

Китайские военно-морские силы ранее обвинялись в использовании лазеров военного назначения против австралийских военных самолетов, патрулировавших акваторию Южно-Китайского моря, напоминает AP.

Мария Федотова

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