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Коммерсантъ FM
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Филиппины обвинили Китай в использовании военного лазера против патрульного корабля страны

Береговая охрана Филиппин обвинила Китай в применении «лазера военного класса» против команды филиппинского корабля в спорных водах Южно-Китайского моря. Как отмечает CNN, об инциденте, произошедшем еще 6 февраля неподалеку от архипелага Спратли, береговая служба Филиппин сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Там же была размещена фотография.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Китайский корабль дважды выпустил зеленый лазерный луч в сторону патрульного корабля Malapascua, на время ослепив его экипаж, находившийся на мостике»,— говорится в сообщении. Кроме того, Филиппины заявили, что китайские корабли «выполняли опасные маневры», приблизившись к филиппинскому ближе чем на 150 м.

Китайская береговая служба, в свою очередь, сообщила, что филиппинский корабль «вошел в территориальные воды» Китая. «Корабль китайской морской полиции защищал суверенитет Китая и морской порядок в соответствии с внутренним законодательством Китая и международным правом»,— заявил представитель Министерства иностранных дел Китая. При этом китайская сторона не стала уточнять, какие именно действия были приняты в отношении филиппинского корабля.

Это далеко не первый случай, когда армию Китая обвиняют в использовании лазера для ослепления экипажей судов и военных самолетов других стран. Так, в феврале 2022 года Австралия заявила, что военный корабль КНР «осветил» австралийский разведывательный самолет P-8A, когда он пролетал над Арафурским морем. Китай назвал эти обвинения ложными. В феврале 2020 года ВМС США сообщали, что китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам.

Кирилл Сарханянц

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