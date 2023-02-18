В Петербурге откроется генеральное консульство Киргизии

Правительство РФ одобрило предложение МИД об открытии в Санкт-Петербурге и Казани генеральных консульств Киргизии. Распоряжение подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге затронет не только город, но и территории Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Консульство государства в настоящее время работает в Екатеринбурге и Новосибирске, еще в ряде городов, включая Владивосток, Иркутск, Красноярск, Сургут, Южно-Сахалинск, Якутск и другие действует отделения посольства.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» рассказывал, что Парагвай откроет генеральное консульство в Петербурге.

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