Парагвай откроет генеральное консульство в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ближайшем будущем откроется генеральное консульство Парагвая. Правительство африканской страны уже выпустило соответствующее постановление, заявил в беседе с ТАСС представитель МИД РФ Владимир Запевалов.

В настоящее время уточняются критерии помещений, которые необходимы Парагваю для открытия консульства в Петербурге. Господин Запевалов также напомнил, что Белоруссия в ближайшее время также откроет генеральное консульство в городе. Страна будет представлена полноценно дипломатами, которые смогут заниматься не только экономическими вопросами, но и культурными и образовательными.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 37 почетных консулов и 26 генеральных консульств, «суммарный консульский учет остается на достаточно стабильном уровне».

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