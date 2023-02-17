Из бюджета Петербурга на строительство нового моста выделят 27 млрд рублей

Проектирование Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге завершается, строить переправу начнут в 2023 году. Об этом рассказал 17 февраля губернатор Александр Беглов.

Стоимость возведения моста до заключения Госэкспертизы оценивают в 50 млрд руб., более половины из этой суммы выделят в ближайшие три года. Так, в 2023-2025 годах на возведение из городского бюджета потратят более 27 млрд руб. Деньги потратят на закупку технологий и материалов, чтобы обеспечить старт работ в текущем голу.

Напомним, что Большой Смоленский мост – это первая разводная переправа, которую будут строить в Петербурге за последние 40 лет. Он расположится между Володарским мостом и мостом Александра Невского, где моста нет. Большой Смоленский мост соединит северные и южные районы города в обход центра.

В конце января «Ъ-СПб» писал, что в Следственном комитете заинтересовались сносом исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны, который необходим для строительства развязки Большого Смоленского моста. Речь идет о восьми зданиях, возведенных в конце XIX — начале XX века, в числе которых школа поэтессы Ольги Берггольц. По мнению экспертов, уничтожение этих зданий испортит композицию застройки Села Смоленского, которое признано Смольным историческим районом Петербурга.

Подробнее – в материале «Следком затягивает развязку».

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