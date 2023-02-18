Задержанный в Домодедово чеченец Арсамиков заявил на видео о желании отправиться на Украину

Уроженец Чечни Идрис Арсамиков, задержанный в Домодедово и пропавший после этого, записал видеообращение. Он призвал правозащитников «отстать с вашими попытками защитить мои какие-то права», рассказал о планах жениться и заявил о желании отправиться в зону военной операции вслед за своими братьями. Кризисная группа «СК SOS» ранее называла господина Арсамикова геем, который получил статус беженца в Нидерландах.

«Я патриот, как и мои два брата, которые служат в Украине. Недавно, когда в Украине началось СВО, мои два брата отправились в Украину, чтобы защитить честь страны. Я скоро тоже подлечусь и, наверное, тоже отправлюсь в Украину»,— сказал господин Арсамиков в видеообращении, которое опубликовано «ВКонтакте». В записи также принимают участие его мама и дядя, которые также негативно высказываются насчет действий правозащитников.

Кризисная группа «СК SOS» не исключает, что видео могло быть записано под давлением. Как сообщали ранее правозащитники, господин Арсамиков вернулся в Россию из Нидерландов, чтобы присутствовать на похоронах своего отца. В Домодедово его задержала полиция. Дежурный полиции аэропорта рассказывал «Ъ», что в Чеченской республике Идрис Арсамиков был объявлен в федеральный розыск по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По данным «СК SOS», к господину Арсамикову не пускали адвокатов.

Леонид Уварчев