Кризисная группа «СК SOS» сообщила о задержании в Домодедово нидерландского беженца из Чечни

Уроженец Чечни Идрис Арсамиков был задержан полицией в аэропорту Домодедово, сообщила кризисная группа «СК SOS». Дежурный полиции аэропорта рассказал «Ъ», что в Чеченской республике Идрис Арсамиков был объявлен в федеральный розыск по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Мужчина живет в Нидерландах, он получил там политическое убежище в 2018 году: по данным кризисного центра, в Чечне он подвергся преследованиям и пыткам из-за гомосексуальности.

«СК SOS» — правозащитный проект, который занимается помощью ЛГБТК+ персонам.

Сообщается, что к задержанному не пускали адвоката. Из московского аэропорта он, как утверждается в сообщении кризисного центра, уехал вместе силовиками из Чечни. На вопрос «Ъ» о допуске к господину Арсамикову адвоката дежурный полиции в аэропорту повесил трубку. Кризисная группа предполагает, что мужчина вместе с силовиками уехал в ОМВД по Шелковскому району Чечни.

По данным «СК SOS», оперативник, который пришел за ним в дежурную часть Домодедово, отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного.

Идрис Арсамиков вернулся в Россию, чтобы присутствовать на похоронах своего отца. Как утверждает «СК SOS», в Чечне после приезда его задержали, но позднее отпустили.

Андрей Сапожников