Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кризисная группа «СК SOS» сообщила о задержании в Домодедово нидерландского беженца из Чечни

Уроженец Чечни Идрис Арсамиков был задержан полицией в аэропорту Домодедово, сообщила кризисная группа «СК SOS». Дежурный полиции аэропорта рассказал «Ъ», что в Чеченской республике Идрис Арсамиков был объявлен в федеральный розыск по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Мужчина живет в Нидерландах, он получил там политическое убежище в 2018 году: по данным кризисного центра, в Чечне он подвергся преследованиям и пыткам из-за гомосексуальности.

«СК SOS» — правозащитный проект, который занимается помощью ЛГБТК+ персонам.

Сообщается, что к задержанному не пускали адвоката. Из московского аэропорта он, как утверждается в сообщении кризисного центра, уехал вместе силовиками из Чечни. На вопрос «Ъ» о допуске к господину Арсамикову адвоката дежурный полиции в аэропорту повесил трубку. Кризисная группа предполагает, что мужчина вместе с силовиками уехал в ОМВД по Шелковскому району Чечни.

По данным «СК SOS», оперативник, который пришел за ним в дежурную часть Домодедово, отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного.

Идрис Арсамиков вернулся в Россию, чтобы присутствовать на похоронах своего отца. Как утверждает «СК SOS», в Чечне после приезда его задержали, но позднее отпустили.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...