В Белгороде суд признал экстремистской книгу, изданную местными политиками

В Октябрьском районном суде Белгорода завершилось рассмотрение дела о признании экстремистским материалом книги «Евангелие от Елизаветы». По данным «Ъ-Черноземье», суд удовлетворил требование прокуратуры и признал книгу под авторством Николая Моностона экстремистской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый вице-губернатор Белгородской области Валерий Сергачев (справа) признан издателем экстремистской литературы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший первый вице-губернатор Белгородской области Валерий Сергачев (справа) признан издателем экстремистской литературы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», ответчиком по иску ведомства выступали бывший спикер областной думы Ольга Павлова и ее заместитель Валерий Сергачев. В прокуратуре настаивали, что книга «разжигает вражду» к иудеям, поэтому она должна быть признана «экстремистской» и конфискована. Материалы о наличии признаков экстремизма и возбуждения религиозной вражды были переданы прокуратуре управлением ФСБ России по Белгородской области.

В роли издателя книги выступило белгородское ООО «Наследие», гендиректором которого является Валерий Сергачев. О содержании книги подробно рассказал сенатор Евгений Савченко уже в своей работе «Потрясение».

Помимо признания книги экстремистским материалом суд постановил взыскать с Валерия Сергачева 300 тыс. руб. в счет оплаты экспертизы лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Также суд поручил органам прокуратуры провести проверку книги сподвижника господина Сергачева, экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко «Потрясение…» на наличие в ней признаков экстремизма в связи с указаниями экспертов на схожую риторику конфессиональной литературы. В ней, напомним, управленец рассказывает, как во времена руководства регионом через женщину-«боговидицу» по имени Любовь он общался с Сергием Радонежским, Владимиром Высоцким и даже с самим Господом. С последним губернатор обсуждал правителей России и политическую ситуацию на Украине.

Как к книгам бывшего руководства Белгородчины отнесся митрополит Иоанн, в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев