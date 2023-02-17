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Коммерсантъ FM
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Венгерская MOL протестировала арабскую нефть вместо российской на своем НПЗ

Венгерская нефтегазовая компания MOL протестировала прогон нефти из Саудовской Аравии вместо российской на своем НПЗ в Словакии, следует из годового отчета MOL. НПЗ Slovnaft стал частью MOL Group в 2000 году.

«На нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft успешно завершен пробный запуск нефти марки Arab Light, там завершены все подготовительные работы для увеличения приема нефти нероссийских сортов в соответствии с правилами, запрещающими экспорт нефтепродуктов российского происхождения с 5 февраля 2023 года»,— говорится в документе.

Ранее США и другие страны G7, ЕС, а также Австралия установили потолок цен на российские нефтепродукты. Он начал действовать 5 февраля, теперь бензин и дизель дороже $100 за баррель запрещено перевозить морем.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Над нефтепродуктами установился потолок».

Мария Федотова

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