Губернатор Флориды берет ответное слово

Конфликт между двумя потенциальными участниками президентской гонки в США — экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, уже объявившим о желании вернуться на высший государственный пост, и губернатором Флориды Роном Десантисом — набирает обороты. Господин Десантис, который ранее не реагировал на выпады экс-президента, впервые ответил на критику в свой адрес. Он напомнил, что дважды выиграл выборы, а в ходе последнего голосования наголову разбил своего соперника-демократа. Ничем подобным Дональд Трамп похвастаться действительно не может.

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Фото: Marco Bello/File Photo, Reuters Рон Десантис

Фото: Marco Bello/File Photo, Reuters

Рон Десантис впервые публично ответил Дональду Трампу на критику в свой адрес. Ранее в рамках первого предвыборного тура кампании-2024 экс-глава Белого дома обрушился на политика, который некогда был его протеже.

Как сообщает CNN, беседуя с журналистами на борту самолета, Дональд Трамп выразил мнение, что губернатор Флориды плохо боролся с пандемией COVID-19.

В частности, господин Трамп упрекнул Рона Десантиса в том, что тот открывал школы для очного обучения раньше, чем в других штатах, выступал против обязательной вакцинации и отказывался от повторного введения ограничений во время новых вспышек заболеваемости.

В результате этих упущений, как отметил Дональд Трамп, «Флорида была закрыта в течение (более.— “Ъ”) длительного периода времени», чем другие штаты. Также экс-президент добавил, что губернатор в ходе кризиса «сильно изменил свою позицию» в отношении вакцин против COVID-19, и резюмировал: господин Десантис и его команда «пытались переписать историю».

Раньше в ответ на подобные выпады экс-президента Рон Десантис благородно отмалчивался, но на сей раз не выдержал.

«Я только встаю с постели, как на меня нападают со всех сторон. Это происходит уже много-много лет»,— заявил губернатор, когда журналисты попросили его прокомментировать недавние высказывания Дональда Трампа.

Если «вы являетесь избранным чиновником, то должны принимать всевозможные решения» в кризисных ситуациях, которые затем могут осудить избиратели, добавил он. «Я рад сообщить, что в моем случае мы не только добились переизбрания, мы выиграли, набрав самый высокий процент голосов среди всех кандидатов в губернаторы от республиканцев в истории штата Флорида»,— парировал господин Десантис, пустив шпильку в адрес Дональда Трампа. Тот, напомним, не только проиграл президентские выборы-2020, но и не смог помочь победить на промежуточных выборах в Конгресс нескольким кандидатам-республиканцам, которых поддерживал. А вот Флорида стала тогда единственным штатом, где республиканцы буквально разгромили демократов, и один из лучших результатов показал на губернаторских выборах именно Рон Десантис.

Действительно, как отмечает издание Axios в вечернем дайджесте главных событий дня, «у Десантиса есть по крайней мере одна вещь, которой нет у Трампа,— доказательство выигрыша на последних двух выборах, включая убедительный прорыв 2022 года, который произошел после окончания пандемии». Вероятно, именно на этот факт команда господина Десантиса будет делать особый упор, если (или скорее когда) губернатор объявит об участии в президентской гонке.

Сам же Дональд Трамп, комментируя возможную битву с губернатором Флориды, заявил агентству AP: «Если он пойдет на выборы, это нормально. Я далеко впереди в опросах. Он может делать все что хочет, и он может баллотироваться». Однако экс-президент тут же дал понять, что он бы этого не хотел и со стороны господина Десантиса это было бы нечестно.

Если выдвижение все-таки произойдет, сказал Дональд Трамп, это станет большим предательством. «Потому что, знаете ли, это я привел его. У него не было шансов. Его политическая жизнь (если бы не я.— “Ъ”) закончилась»,— пояснил свою мысль господин Трамп.

Тем временем данные последних опросов не так уж и однозначно подтверждают слова Дональда Трампа. По некоторым рейтингам, согласно подборке ресурса FiveThirtyEight, Дональд Трамп действительно серьезно опережает Рона Десантиса (Morning Consult: 48% против 31% соответственно). А по другим, напротив, уступает. Например, из опроса менее известного института общественного мнения Echelon Insights следует, что губернатор Флориды впереди на пять пунктов с 48% поддержки.

На другой аспект указывается в исследовании WPA Intelligence (.pdf), опубликованном 13 января. Согласно ему, если бы в выборах сейчас участвовали нынешний президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп, то первый бы одержал победу (его поддерживают 49% против 41% сторонников республиканца). Однако нынешний президент уступил бы республиканскому губернатору, за которого готовы проголосовать 45% против 42% у Джо Байдена.

Вероятно, именно последние противоречивые опросы общественного мнения и вызвали негодование Дональда Трампа. При этом, например, комментируя желание экс-постпреда США при ООН Никки Хейли выдвинуть свою кандидатуру (о ее решении во вторник сообщил ряд американских СМИ), Дональд Трамп был спокоен. Ведь у госпожи Хейли в национальных рейтингах поддержка всего 3%, да и соратники Дональда Трампа всерьез рассматривают ее как кандидата в вице-президенты. Что касается Рона Десантиса, которого ранее тоже видели потенциальным претендентом на это место, то здесь, похоже, уже не до союзов.

Издание The Hill полагает, что «давно нарастающая напряженность между бывшим президентом и губернатором Флориды приближается к точке кипения на фоне признаков того, что Десантис и его команда активно продвигаются к президентской гонке в 2024 году».

По данным источников издания, советники губернатора уже начали связываться с потенциальными участниками его президентской кампании. А на прошлых выходных газета The Washington Post сообщила, что два ключевых участника губернаторской кампании господина Десантиса — Фил Кокс и Дженерра Пек — участвовали в обсуждениях его планов на президентское кресло.

Губернатор Флориды всегда избегал разговоров о своем участии в выборах 2024 года и, как утверждает The Hill, пока еще не принял окончательного решения. Тем временем республиканцы почти единодушны в том, что участие в президентской гонке для него неизбежно. Они ожидают объявления о выдвижении его кандидатуры в конце года, после того как закончится законодательная сессия штата Флорида.

Екатерина Мур, Вашингтон