Джо Байден ушел в себя

Джо Байден выступил в американском Конгрессе с посланием «О положении страны». Большая часть речи была посвящена внутренним проблемам и лишь несколько минут — Китаю, России и украинскому конфликту. Вероятно, приоритетом Джо Байдена на ближайшую перспективу могут стать именно внутренние проблемы, для решения которых демократам и республиканцам придется искать компромиссы. Реакция на выступление Джо Байдена, впрочем, свидетельствовала о том, что делать это будет крайне непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

Фото: Jacquelyn Martin / Pool, Reuters Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

Фото: Jacquelyn Martin / Pool, Reuters

По стопам Рейгана

Президент США Джо Байден поздним вечером во вторник по Вашингтону выступил в Капитолии с посланием «О положении страны». Обращение к парламентариям было для него третьим по счету, но первым, когда большинство в верхней и нижней палатах Конгресса оказалось разделено между демократами и республиканцами.

Накануне СМИ получили выдержки из выступления Джо Байдена и не смогли не сравнить его с речью Рональда Рейгана, который тоже был одним из самых непопулярных президентов в послевоенной истории США перед переизбранием на второй срок. Другие два — Джимми Картер и Дональд Трамп — проиграли перевыборы. А вот Рональд Рейган в 1984 году, напротив, выиграл президентскую гонку почти во всех штатах. Поэтому неслучайно господин Байден решил повторить нарративы президента-республиканца 40-летней давности. Тогда экономика Америки только начинала восстанавливаться после периода высокой инфляции и столь же высоких процентных ставок.

В обращении к Конгрессу Рональд Рейган, признав проблемы в стране, попросил у американского народа позволить ему «держаться курса». В речи Джо Байдена несколько раз звучал похожий призыв — дать ему возможность «выполнить (начатую.— “Ъ”) работу».

Многие эксперты и СМИ заранее сошлись в оценке, что выступление американского президента на Капитолийском холме будет в большей степени предвыборной речью. И прогнозы оправдались, Джо Байден в первую очередь обращался к американскому избирателю и сконцентрировался на внутренней повестке, уделив внешней политике лишь несколько минут из более чем часовой речи.

Недостижимое единство

Программное выступление Джо Байдена состоялось после двух значимых событий в американской политике, которые оказали влияние и на присутствовавших конгрессменов. Первое — скандальное задержание полицией афроамериканца Тайри Николса 7 января в Мемфисе со смертельным исходом. По стране прошли акции протеста с требованием реформирования полиции. Ряд демократов во вторник находились в зале выступлений с черными значками, пытаясь тем самым привлечь внимание к необходимости реформы, застопорившейся на Капитолийском холме.

Другое недавнее происшествие — уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве США — заставило конгрессвумен-республиканку Марджори Тейлор Грин пошутить над президентом. Она пришла послушать его речь с большим белым шаром.

Не всем конгрессменам (даже однопартийцам) эта шутка пришлась по душе, передает Fox News. Госпожа Тейлор Грин в ответ оправдывалась: «Это всего лишь воздушный шарик!»

Также СМИ обратили внимание на то, что несколько судей-консерваторов Верховного суда проигнорировали мероприятие. Вероятно, в знак несогласия с критикой, обрушившейся на них за отмену права на аборт на федеральном уровне и передачу этих вопросов в юрисдикцию каждого штата.

В 9:09 вечера по местному времени американский лидер поднялся на трибуну. За его спиной сидели демократический спикер Сената, обязанности которого исполняет вице-президент Камала Харрис, и спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Они добродушно беседовали в ожидании речи. Традиционно республиканцы и демократы расселись по двум сторонам Палаты представителей: демократы — слева, а республиканцы — справа. В крыле Демпартии находились и члены администрации, в частности главы Пентагона и Госдепартамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден и спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти

Фото: Reuters Джо Байден и спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти

Фото: Reuters

В это время могло показаться, что главная цель — единство Конгресса в ключевых вопросах, к которой так стремится Джо Байден, достижимо. Однако это впечатление оказалось обманчивым. Лишь пару раз американскому лидеру удалось сорвать аплодисменты представителей обеих партий.

В поисках потерянной гордости

В начале выступления Джо Байден тепло поприветствовал всех присутствовавших, особое внимание уделив экс-спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая впервые за многие десятилетия была на президентской речи в новом статусе. Он также тепло поздоровался с новым лидером демократов Хакимом Джеффрисом, первым афроамериканцем на этом посту.

В приветствии не обошлось и без конфуза — Джо Байден оговорился, назвав сенатора Чака Шумера лидером не большинства в Сенате, а меньшинства. Причем приветствие соратника по партии последовало после того, как Джо Байден отметил заслуги лидера республиканцев в верхней палате Митча Макконнелла. Правда, потом господин Байден все-таки исправился, напомнив, что у Демпартии в Сенате сейчас больше голосов, чем у республиканцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (в центре)

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (в центре)

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Выступление лидера США началось с общих тезисов о силе американских ценностей, которые обе партии готовы защищать по всему миру, о взаимном уважении друг к другу и о том, что девиз Соединенных Штатов — «никогда не сдаваться». «История Америки — это выходить из каждого кризиса сильнее»,— продолжил Джо Байден. И отметил, что США по-прежнему — это страна возможностей. Сейчас республиканцы и демократы, по его словам, «пишут новую главу великой Американской истории» — «истории прогресса и устойчивости».

По версии Джо Байдена, пик инфляции пройден, в стране были созданы 12 млн новых рабочих мест (больше, чем за два года любого президентского правления), США «находятся в лучшем положении чем, любая другая страна на Земле». И это только начало: «цепочки поставок должны начинаться в США», рабочие места — возвращаться обратно, инфраструктура будет возводиться из американских стройматериалов, США вернут свое место в производстве микрочипов (ранее — 40% от общего мирового производства). Еще один посыл — защита среднего класса, никто не окажется «выброшенным на обочину». Глава Белого дома призвал дать ему выполнить свою работу, и тогда он сделает все, чтобы возвратить «потерянную гордость» американского народа.

«Давайте говорить»

Что касается проблем, с которыми столкнулись американцы, то в них американский президент обвинял кого угодно, но только не свою администрацию. Досталось нефтяным корпорациям, фармацевтическим корпорациям, миллиардерам, уклоняющимся от уплаты налогов, и, конечно, России. По версии господина Байдена, именно из-за нее и «агрессии» на Украине цена бензина устремилась вверх, и в США началась инфляция. Глава Белого дома пообещал, что США продолжат вкладываться в инфраструктуру для нефти и газа, которые будут необходимы еще как минимум десятилетие, дабы не зависеть от внешних поставщиков энергоресурсов. То есть можно констатировать, что американская администрация несколько умерила свои амбиции в рамках климатической повестки, чтобы замедлить рост цен на бензин на заправках США за два года до выборов.

Дальше Джо Байден перешел к больной теме, обвинив уже республиканцев в том, что в попытке сократить бюджетные траты они пытаются «взять в заложники» экономику США. Особенно он негодовал из-за того, что некоторые консерваторы хотят сделать это за счет сокращения финансирования программ пенсионного страхования и медицины для пенсионеров. Это привело к резкому протесту правого крыла палаты. Были слышны неодобрительные возгласы, среди которых громче всех был голос Марджори Тейлор Грин. «Лжец»! — заявила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин (в белом) кричит на Джо Байдена во время его речи

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин (в белом) кричит на Джо Байдена во время его речи

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Господин Байден попытался оправдываться, заявив: не все, но некоторые из консерваторов хотят это сделать. «Давайте обсуждать вместе, давайте говорить!» — попытался он примириться с республиканцами. За это он получил аплодисменты от Кевина Маккарти, которого Джо Байден в начале речи поблагодарил за уважительное отношение в ходе более ранних переговоров по госдолгу. Еще пару раз он поприветствовал стремление Джо Байдена провести реформу полиции и решить проблему с незаконной миграцией. Правда, были республиканцы, которые выкрикивали президенту, что в США кризис с нелегалами развивается именно из-за него.

Послание Китаю

К вопросам внешней политики Джо Байден перешел в конце своей речи — на 57-й минуте. Украинскому конфликту он посвятил примерно три минуты, пообещав присутствовавшей на выступлении послу Украины в США Оксане Маркаровой, что Киеву будут помогать «столько, сколько нужно». Американский лидер подчеркнул: «Вместе мы сделали то, что Америка способна делать в лучших своих проявлениях,— лидировать. Мы объединили НАТО. Мы создаем глобальную коалицию». За эти слова президент получил порцию аплодисментов.

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При этом еще больше поддержки ему удалось получить после упоминания Китая. И, похоже, что именно противодействие Китаю, а не России теперь все больше объединяет американских политиков по обе стороны баррикад.

Джо Байден отметил, что Китайская Народная Республика наращивала свою мощь еще до того, как он стал президентом. «Америка терпит неудачу. Но больше такого не будет»,— заявил при этом глава Белого дома. США готовы к конкуренции и не ищут конфликтов — именно об этом господин Байден (как он сам признался в речи) не раз говорил в личных беседах с председателем КНР Си Цзиньпином. В этой связи Джо Байден заявил о намерении вкладывать в модернизацию экономики и вооруженных сил, чтобы «конкурировать с Китаем или кем-то еще в мире» по всем фронтам. В результате Соединенным Штатам было обещано возвращение былого величия. «Дайте мне выполнить мою работу»! — взывал он к обеим сторонам палаты.

После речи Джо Байдена все республиканцы устремились к выходу. А вот демократы ждали любой возможности пожать руку своему президенту. Объединить разрозненный Конгресс 46-му главе Белого дома пока не удалось.

Екатерина Мур, Вашингтон