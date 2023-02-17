Григоренко, Решетников и Шадаев вошли в число кандидатов в набсовет ВТБ

Правительство выдвинуло кандидатов в наблюдательный совет ВТБ. Ими стали, в том числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев и министр экономического развития Максим Решетников. Распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 16 февраля.

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Кандидатами в набсовет банка выдвинуты также другие представители России:

Андрей Костин — президент—председатель правления ВТБ;

Алексей Моисеев — замглавы Минфина РФ;

Валерий Сидоренко — первым замглавы руководителя аппарата правительства РФ.

В число независимых кандидатов вошли:

Сергей Гаврилов — председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям;

Вениамин Каганов — генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности;

Михаил Осеевский — президент «Ростелекома»;

Станислав Прокофьев — ректор Финансового университета при правительстве РФ;

Игорь Репин — заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

По данным на середину 2022 года, контрольный пакет акций ВТБ принадлежал Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами по состоянию на конец 2021 года являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), НПФ «Открытие» (3,2%). Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты из-за западных санкций против банка.

Акционеры ВТБ избрали набсовет банка в июне 2022 года, тогда банк не раскрывал состав набсовета, воспользовавшись правом не публиковать эту информацию, отмечает ТАСС.

Мария Федотова