Григоренко, Решетников и Шадаев вошли в число кандидатов в набсовет ВТБ

Правительство выдвинуло кандидатов в наблюдательный совет ВТБ. Ими стали, в том числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев и министр экономического развития Максим Решетников. Распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 16 февраля.
Кандидатами в набсовет банка выдвинуты также другие представители России:
- Андрей Костин — президент—председатель правления ВТБ;
- Алексей Моисеев — замглавы Минфина РФ;
- Валерий Сидоренко — первым замглавы руководителя аппарата правительства РФ.
В число независимых кандидатов вошли:
- Сергей Гаврилов — председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям;
- Вениамин Каганов — генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности;
- Михаил Осеевский — президент «Ростелекома»;
- Станислав Прокофьев — ректор Финансового университета при правительстве РФ;
- Игорь Репин — заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
По данным на середину 2022 года, контрольный пакет акций ВТБ принадлежал Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами по состоянию на конец 2021 года являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), НПФ «Открытие» (3,2%). Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты из-за западных санкций против банка.
Акционеры ВТБ избрали набсовет банка в июне 2022 года, тогда банк не раскрывал состав набсовета, воспользовавшись правом не публиковать эту информацию, отмечает ТАСС.