Reuters: Microsoft продвигает поисковик Bing с ИИ на рынке рекламы

Компания Microsoft начала обсуждать с рекламными агентствами свои планы по использованию поисковика Bing, работающего на основе искусственного интеллекта, для продажи рекламы. Как сообщили агентству Reuters осведомленные источники, на этой неделе в ходе встречи с представителями крупного рекламного агентства представители Microsoft провели презентацию обновленного Bing и сообщили, что планируют добавить в него функцию прикрепления платных ссылок в результатах поисковых запросов.

В Microsoft рассчитывают, что чат-бот в обновленном Bing будет давать ответы, более похожие на фразы живого человека, что привлечет больше пользователей в поисковик, и, соответственно, больше рекламы. При этом рекламу в чат-боте можно делать более заметной для пользователей, чем обычную в ответах на запросы в поисковике. На встрече с представителями рекламных агентств сообщили, что Microsoft уже тестирует размещение рекламы в чат-боте.

Алена Миклашевская