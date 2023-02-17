Чаще всего в Петербурге сдаются однокомнатные квартиры, стоимость на которые выросла на 18,2%

Спрос на аренду квартир в Санкт-Петербурге снился на 1,7% по итогам 2022 года, а общий объем предложений увеличился на 26,3%. Это следует из данных «Авито Недвижимости».

Чаще всего в Петербурге арендуют однокомнатные квартиры, их доля от общего спроса составляет 45,1%. Следом по популярности «двушки» (24,7%), студии (23,4%) и «трешки» (6,0%). В целом за год цены на аренду квартир увеличились на 12%.

«Практически половина всех квартир, которые сдаются в Санкт-Петербурге — это однокомнатные квартиры (45,0%). Немного меньше сдается двухкомнатных квартир (24,0%), а также студий (23,3%). При этом за год значительно увеличилось предложение студий — на 47,8%»,— следует из релиза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя стоимость на квартиры в новостройках Петербурга выросла за год на 16%.

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