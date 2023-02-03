Средняя стоимость на квартиры в новостройках Петербурга выросла за год на 16%

Средний чек на покупку квартир в новостройках Санкт-Петербурга вырос на 16% за год и достиг 8,5 млн руб. Об этом рассказали аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

В проектах премиум-класса средний чек достиг 29,9 млн руб., что на 15% выше уровня прошлого года. В бизнес-классе рост составил 11% и составил 14,2 млн руб. По данных экспертов, за последние три года в Петербурге постепенно уменьшаются площади строящихся квартир. Покупатели также все чаще выбирают более компактные квартиры: средняя площадь реализованных лотов снизилась до 40,2 кв. м (минус 2,3 кв. м с 2021 г.).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что объем предложения арендных квартир в Петербурге за месяц снизился на 15-20%.

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