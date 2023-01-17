Raiffeisen Bank International в ответ на заявление Нацбанка Украины сообщил о сложностях ухода из России

Международная группа Raiffeisen Bank International (RBI) в ответ на требование Нацбанка Украины покинуть российский рынок сообщила, что в РФ действует «дочка» RBI и она обязана подчиняться местным законам. Уход ее с российского рынка, как пояснили в RBI, затруднен действиями властей РФ.

11 января Нацбанк Украины заявил, что считает недопустимым, когда после 11 месяцев военных действий часть международных банков до сих пор не приняла окончательного решения об уходе из России. До этого издания Der Standard и Kleine Zeitung сообщили, что власти Украины потребовали ввести санкции против двух топ-менеджеров RBI, а российская «дочка» группы предоставляет выгодные условия кредитования российским военным.

«Вопреки информации, указанной в социальных сетях,— говорится в пресс-релизе RBI от 17 января,— мы можем заверить вас, что RBI ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым».

«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации, и в том числе ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается», — говорится в сообщении банковской группы.

Raiffeisen Bank International представлен в России дочерним предприятием — АО «Райффайзен Банк». Сейчас оно действует как самостоятельное юридическое лицо. 17 марта 2022 года в российской «дочке» сообщили, что, несмотря на действия RBI, организация продолжит работу в РФ. Осенью 2022 года Банк России обязал финорганизации предоставлять кредитные каникулы для мобилизованных граждан.

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Мария Федотова