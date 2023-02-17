Началась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности

В Мюнхене стартовала конференция по безопасности. Глава форума Кристоф Хойсген на церемонии открытия заявил, что основное внимание мероприятия будет посвящено конфликту на Украине и его последствиям. На конференции по видеосвязи уже выступил президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к ее участникам напрямую, а генсек НАТО Йенс Столтенберг пообщался с журналистами. Официальную делегацию из России на конференцию не позвали впервые с конца 1990-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристоф Хойсген на церемонии открытия конференции

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Кристоф Хойсген на церемонии открытия конференции

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

59-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. В ней принимают участие, в том числе главы государств и правительств, министры и представители бизнеса, науки и гражданского общества.

На конференции также обсудят структуру европейской безопасности, отношения с «глобальным Югом», укрепление трансатлантических связей, «безопасность в самом общем смысле», заявил господин Хойсген. «Будет уделено внимание последствиям изменения климата — это самая большая угроза, перед которой оказалось человечество»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Зеленский призвал западных союзников ускорить военную поддержку Украины. «Нет альтернативы скорости, потому что именно от скорости зависит жизнь»,— заявил он (цитата по AP).

Тем временем господин Шольц призвал союзников, имеющих в наличии боевые танки, отправить их Киеву сейчас. «Те, кто может отправить такие боевые танки, действительно должны сделать это сейчас»,— сказал германский канцлер, добавив, что он будет «активно агитировать» союзников продвинуться в этом вопросе (цитата по AFP).

Господин Столтенберг, общаясь с журналистами, сделал акцент на «тесном взаимодействии Китая и России». «Мы внимательно следим за расширением и укреплением отношений между Китаем и Россией»,— заявил он (цитата по Reuters).

В конференции среди прочих участвуют госсекретарь США Энтони Блинкен, вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мюнхенская конференция в опасности».

Мария Федотова