Макрон: нужно найти силу и смелость для диалога с Россией, но сейчас не время

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что время для диалога с Россией еще не настало на фоне усиления атак. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. При этом господин Макрон отметил, что без диалога с Россией мир в Европе невозможен. Он также заявил о желании ускорить переход к военной экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сейчас не время для диалога»,— заявил президент Франции, пояснив, что Россия решила усилить военный конфликт и «атаковала гражданские инфраструктуры» (цитата по AFP).

«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать "российский вопрос", но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта. Нам нужна сила и смелость, чтобы вновь начать диалог (с Россией.— “Ъ”), чтобы найти устойчивое решение»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Эмманюэль Макрон также заявил о желании ускорить переход к военной экономике этой весной, его слова приводит ТАСС.

На конференции в режиме видеосвязи уже выступил президент Украины Владимир Зеленский. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступавший лично, призвал ускорить отправку боевых танков Украине. Россию на конференцию не позвали.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мюнхенская конференция в опасности».

Мария Федотова