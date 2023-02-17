РБК: российские инвесторы получили первые отказы от Минфина Бельгии по разблокировке активов

Минфин Бельгии прислал первые ответы на запросы о разблокировке активов российских инвесторов в европейском депозитарии Euroclear. Частные инвесторы получили отказ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, работающие в сфере санкционного права.

По данным источников РБК, бельгийский регулятор прислал ответы трем российским юридическим фирмам, которые обращались от имени частных инвесторов. В одном из писем, которое приводит РБК, отказ объяснили тем, что запрос касался перевода денежных средств за пределы Евросоюза, а не продажи активов на замороженных счетах.

Также в ответе говорится, что инвестор не доказал прекращения операций или соглашений с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Отказ регулятора можно обжаловать в течение 60 дней со дня его получения.

После введения санкций Евросоюза в отношении НРД Clearstream и Euroclear приостановили операции с НРД. По данным ЦБ, в результате оказалось заморожено около 6 трлн руб.

20 декабря 2022 года Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, которые зависли в Clearstream до 3 июня (до введения санкций ЕС). 22 декабря аналогичное разрешение предоставил Минфин Бельгии — регулятор Euroclear.

Для разблокировки активов необходимо доказательство, что инвесторы, в отношении которых подает запрос НРД, не находятся под санкциями. Кроме того, разрешение предусматривает продажу ценных бумаг для прекращения правоотношений с НРД.

Лусине Баласян