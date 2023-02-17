Сервис доставки еды в Ростове закрыли на 90 дней из-за массового отравления

В Ростове-на-Дону по решению Советского районного суда сервис Good Food закрыли на три месяца за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших отравление 70 человек, сообщает пресс-служба суда. О массовом отравлении ростовчан едой сервиса Good Food стало известно два дня назад, 15 февраля. Роспотребнадзор сообщил, что 50 человек обратились в больницы с симптомами острого гастроэнтерита.

Владелец бренда правильного питания Анатолий Кухарев был признан виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Специалисты отдела надзора за общественным питанием регионального управления Роспотребнадзора выявили в цехе, где готовилась пища для доставки, нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В итоге предприниматель признан виновным, а производство временно закрыто.

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). К делу приобщены материалы проверки Роспотребнадзора. Потерпевшими признаны 70 горожан. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

По данным сайта Good Food, в месяц предприятие обслуживало 15 тыс. заказов. Объем ежедневного производства продукции превышал 900 кг.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону