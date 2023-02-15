В Ростове-на-Дону 50 человек отравились едой сервиса Good Food

Роспотребнадзор Ростовской области проводит расследование в связи с отравлением 50 ростовчан продукцией бренда Good Food, сообщает пресс-служба ведомства. На производстве выявлены массовые нарушения технологического процесса.

По данным надзорного органа, среди горожан, употреблявших еду Good Food, зафиксирован групповой случай острого гастроэнтерита. На месте приготовления организована прокурорская проверка.

«Выявлены грубые нарушения требований действующего законодательства, в том числе нарушение поточности технологического процесса, использование продовольственного сырья без документов подтверждающих прослеживаемость, качество и безопасность, отсутствие личных медицинский книжек у сотрудников и др.», — сообщает Роспотребнадзор.

В отношении владельца службы доставки ИП Кухарева возбуждено административное делопроизводство. Производство приостановлено, материалы о нарушениях направлены в суд.

По данным сайта бренда, Good Food — сервис по приготовлению и доставке блюд правильного питания. Клиентам производитель предлагал комплексные наборы питания с определенным рационом и количеством калорий. Ежемесячно бренд обслуживал 15 тыс. заказов. Объем ежедневного производства продукции превышал 900 кг.

Анастасия Назарова