Обувной ритейлер из Петербурга признан банкротом из-за долга в миллиард рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал несостоятельным петербургское ООО «Мега-Шуз» и открыл конкурсное производство. Информация об этом опубликована в базе «Электронное правосудие», обратил внимание «Деловой Петербург».

Заявление о несостоятельности было подано в ноябре прошлого года «Сбербанком». Владельцем «Мега-Шуз» выступают Андрей и Оксана Ротарь, обувной бизнес супругов был представлен двумя брендами – «Мега-Шуз» и Paolo Conte. Их выручка в 2020 году составила 185 млн руб. и 346 млн руб. соответственно.

В ухудшении положения бизнеса сыграли роль кончина основателя группы Андрея Ротаря, а также закрытие магазинов из-за пандемии и другие причины. Задолженность перед Сбером «Паоло Конте» составила немного больше 1 млрд руб. Управляющей процедурой банкротства назначена Виктория Кузьмина из СРО «Возрождение».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что старейший рыбный комбинат Петербурга «РОК-1» запустил процедуру банкротства.

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