Старейший рыбный комбинат Петербурга «РОК-1» запустил процедуру банкротства

На рыбоперерабатывающем заводе «РОК-1» в Санкт-Петербурге введено наблюдение. Предприятие 7 ноября 2022 года обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, обратил внимание «Деловой Петербург».

Судебное решение в карточке дела в настоящее время отмечено всего одной строчкой. Из базы «Электронное правосудие» следует, что размер задолженности составляет всего 300 тыс. руб. Это минимальный порог задолженности, позволяющей инициировать банкротный процесс. Однако одновременно с «РОК-1», головной компанией, банкротятся и три ее «дочки» — ООО «Морская планета», ООО «Нептун» и ООО «Экон». Заявления о вступлении в процесс уже подали «Юникредитбанк» и Сбербанк.

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